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В Грузии будут разводить больше рыбы
В Грузии будут разводить больше рыбы
Грузия работает над развитием аквакультуры 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T14:47+0400
2023-08-17T14:47+0400
2023-08-17T14:53+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Развитие аквакультуры в Грузии является одним из приоритетов страны, поэтому данная тема стала главной на встрече представителей минсельхозов Грузии и автономной Аджарии.Аквакультура подразумевает разведение и выращивание водных организмов (рыбы, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях.На встрече также присутствовали фермеры, которые занимаются рыбоводством в черноморском городе Кобулети (Аджария). Специалисты обсудили проблемы отрасли, а также дальнейшие перспективы.В свою очередь министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе заявил, что важно иметь активную коммуникацию между госведомствами и отраслевыми фермерами. Это поможет выявлять нужды сферы аквакультуры, определить потенциал и преодолеть вызовы. На встрече было отмечено, что развитие аквакультуры в Грузии имеет большой потенциал и для быстрого развития отрасли необходимо ее стимулировать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, аджария, кобулети
грузия, экономика, новости, аджария, кобулети
В Грузии будут разводить больше рыбы
14:47 17.08.2023 (обновлено: 14:53 17.08.2023)
Грузия работает над развитием аквакультуры
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Развитие аквакультуры в Грузии является одним из приоритетов страны, поэтому данная тема стала главной на встрече представителей минсельхозов Грузии и автономной Аджарии.
Аквакультура подразумевает разведение и выращивание водных организмов (рыбы, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях.
На встрече также присутствовали фермеры, которые занимаются рыбоводством в черноморском городе Кобулети (Аджария). Специалисты обсудили проблемы отрасли, а также дальнейшие перспективы.
"Мы уже приняли закон об аквакультуре и разработали нормативную базу, которая будет содействовать эффективному развитию отрасли. У страны есть ресурс развития аквакультуры как пресной воды, так и в морском пространстве", – заявил замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Тенгиз Насаридзе.
В свою очередь министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе заявил, что важно иметь активную коммуникацию между госведомствами и отраслевыми фермерами. Это поможет выявлять нужды сферы аквакультуры, определить потенциал и преодолеть вызовы.
На встрече было отмечено, что развитие аквакультуры в Грузии имеет большой потенциал и для быстрого развития отрасли необходимо ее стимулировать.