https://sputnik-georgia.ru/20230817/v-gruzii-budut-razvodit-bolshe-ryb-281328530.html

В Грузии будут разводить больше рыбы

В Грузии будут разводить больше рыбы

Грузия работает над развитием аквакультуры 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Развитие аквакультуры в Грузии является одним из приоритетов страны, поэтому данная тема стала главной на встрече представителей минсельхозов Грузии и автономной Аджарии.Аквакультура подразумевает разведение и выращивание водных организмов (рыбы, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоемах, а также на специально созданных морских плантациях.На встрече также присутствовали фермеры, которые занимаются рыбоводством в черноморском городе Кобулети (Аджария). Специалисты обсудили проблемы отрасли, а также дальнейшие перспективы.В свою очередь министр сельского хозяйства Аджарии Заза Шавадзе заявил, что важно иметь активную коммуникацию между госведомствами и отраслевыми фермерами. Это поможет выявлять нужды сферы аквакультуры, определить потенциал и преодолеть вызовы. На встрече было отмечено, что развитие аквакультуры в Грузии имеет большой потенциал и для быстрого развития отрасли необходимо ее стимулировать. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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