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Выставка работ известного скульптора Ираклия Цуладзе открывается в Тбилиси

Выставка работ известного скульптора Ираклия Цуладзе открывается в Тбилиси

Цуладзе – автор памятника знаменитому бегемоту Беги, выжившему при смертоносном наводнении в Тбилиси 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Персональная выставка известного грузинского скульптора и художника Ираклия Цуладзе, автора памятнику бегемоту Беги и других известных скульптур Тбилиси и Батуми, открывается в столичном CROSTY ART SPACE 17 августа. На выставке будут представлены две экспозиции с новейшими работами Цуладзе, а также шесть скульптур, которые отличаются характерным и особенным стилем художника. Объектом исследования и источником вдохновения Ираклия Цуладзе является человек и отношения между людьми, отмечают кураторы выставки."В своих работах мастер пытается передать силуэты человека и их нежные эмоции твердыми, негибкими материалами. Артист обращает внимание не только на силуэт и его эстетику, но и идею, и характер его персонажей",– описывают работы Цуладзе организаторы. Как говорит сам Ираклий, для него важно, чтобы его произведения прямо, а не двусмысленно передавали идею, а зритель легко воспринимал бы эмоцию и характер, которые художник отразил в своей работе. Скульптуры Ираклия Цуладзе украшают общественные и культурные пространства в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии. Его первая выставка состоялась в 2001 году, после чего работы артиста были представлены в разных городах мира, среди которых Барселона, Лондон, Париж и Сеул. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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