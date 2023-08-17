Выставка работ известного скульптора Ираклия Цуладзе открывается в Тбилиси
© Social media page of Irakli TsuladzeРаботы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
© Social media page of Irakli Tsuladze
Цуладзе – автор памятника знаменитому бегемоту Беги, выжившему при смертоносном наводнении в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Персональная выставка известного грузинского скульптора и художника Ираклия Цуладзе, автора памятнику бегемоту Беги и других известных скульптур Тбилиси и Батуми, открывается в столичном CROSTY ART SPACE 17 августа.
© Social media page of Irakli TsuladzeРаботы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
Работы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
© Social media page of Irakli Tsuladze
На выставке будут представлены две экспозиции с новейшими работами Цуладзе, а также шесть скульптур, которые отличаются характерным и особенным стилем художника.
© Social media page of Irakli TsuladzeРаботы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
Работы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
© Social media page of Irakli Tsuladze
Объектом исследования и источником вдохновения Ираклия Цуладзе является человек и отношения между людьми, отмечают кураторы выставки.
"В своих работах мастер пытается передать силуэты человека и их нежные эмоции твердыми, негибкими материалами. Артист обращает внимание не только на силуэт и его эстетику, но и идею, и характер его персонажей",– описывают работы Цуладзе организаторы.
© Social media page of Irakli TsuladzeРаботы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
Работы грузинского скульптора Ираклия Цуладзе
© Social media page of Irakli Tsuladze
Как говорит сам Ираклий, для него важно, чтобы его произведения прямо, а не двусмысленно передавали идею, а зритель легко воспринимал бы эмоцию и характер, которые художник отразил в своей работе.
© photo: Sputnik / StringerОткрытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
Открытие памятника бегемоту Беги в парке Мзиури
© photo: Sputnik / Stringer
Скульптуры Ираклия Цуладзе украшают общественные и культурные пространства в Тбилиси, Батуми и других городах Грузии.
Его первая выставка состоялась в 2001 году, после чего работы артиста были представлены в разных городах мира, среди которых Барселона, Лондон, Париж и Сеул.