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Засуха в Стамбуле: запас воды остался на 61 день – СМИ

Засуха в Стамбуле: запас воды остался на 61 день – СМИ

Ситуация может стать критической, считают эксперты 17.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-17T11:41+0400

2023-08-17T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул питьевой водой, осталось лишь на два месяца.В случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента – более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента. По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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