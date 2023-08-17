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Засуха в Стамбуле: запас воды остался на 61 день – СМИ
Засуха в Стамбуле: запас воды остался на 61 день – СМИ
Ситуация может стать критической, считают эксперты 17.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-17T11:41+0400
2023-08-17T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул питьевой водой, осталось лишь на два месяца.В случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщает РИА Новости со ссылкой на NTV.По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента – более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента. По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, стамбул, жара, глобальное потепление
Засуха в Стамбуле: запас воды остался на 61 день – СМИ
11:41 17.08.2023 (обновлено: 11:51 17.08.2023)
Ситуация может стать критической, считают эксперты
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул питьевой водой, осталось лишь на два месяца.
В случае продолжения засухи ситуация станет критической, сообщает РИА Новости
со ссылкой на NTV.
"У города остались запасы воды на 91 день, но если учесть, что 25 процентов испаряется, то запасов хватит лишь на 61 день", – уточнил телеканал.
По данным Управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), степень заполненности водохранилищ по состоянию на среду составляет 33,37 процента – более 289 миллионов кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от трех до трех с половиной миллионов кубометров воды в сутки.
При этом за две недели уровень воды уменьшился более чем на четыре процента.
По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней не предвидится, температура составит от 30 до 32 градусов. Мэр города Экрем Имамоглу призвал горожан экономить воду.