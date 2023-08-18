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Глобальное потепление в мире будет нарастать, предупредили в ООН

Глобальное потепление в мире будет нарастать, предупредили в ООН

Вероятность того, что среднее значение за пять лет превысит порог в 1,5°C, составляет 32% 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T11:11+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июн - Sputnik. Глобальные температуры достигнут рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет, говорится в прогнозе, опубликованном на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.Такому развитию событий способствуют парниковые газы и явление Эль-Ниньо - колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающее заметное влияние на климат.По данным ВМО, вероятность того, что среднее значение за пять лет превысит порог в 1,5°C, составляет 32%."Этот отчет не означает, что мы постоянно будем превышать уровень в 1,5°C, указанный в Парижском соглашении, который относится к долгосрочному потеплению в течение многих лет. Однако ВМО бьет тревогу по поводу того, что мы будем нарушать уровень в 1,5°C на временной основе и все чаще", - приводятся в прогнозе слова генерального секретаря ВМО Петтери Таалас.Глобальное потепление ускорится: эксперт рассказал о страшных последствиях>>Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Документ, который подписали 175 стран, впервые в истории объединил усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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