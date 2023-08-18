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Битва за рубль: России предстоит выиграть еще одну войну

Битва за рубль: России предстоит выиграть еще одну войну

Ослабление рубля расчищает дорогу на рынок отечественному производителю 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T13:01+0400

2023-08-18T13:01+0400

2023-08-18T13:01+0400

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Ралли рубля в последние две недели напоминало американские горки (с моментами свободного падения) и изрядно потрепало нервы гражданам, пишет колумнист на сайте РИА Новости. Особенно неприятна была давящая информационная тишина, в которой все происходило. Бах — и доллар уже по сто. Соцсети кипят, а официальной информации — ноль. Казалось бы, финансовые власти в такой момент должны быть на связи круглосуточно: объяснять причины происходящего, докладывать, какие меры принимаются, обрисовывать перспективу. Но там очевидно решили, что нечего разгонять панику и действовали согласно максиме "деньги любят тишину". Проблема в том, что тишину не любят люди, особенно в непростые моменты. В тревожной атмосфере болезненно воспринимались даже вполне невинные заявления. Запомнилось высказывание главы комитета Госдумы по финансовому рынку: "Республика (депутат имел в виду Чувашию) живет полноценной жизнью, на лицах улыбки и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к ста рублям". Граждане у нас финансово грамотные — жизнь научила — и прекрасно понимают, что если сначала ослабевший рубль ударит лишь по тем людям, кто ездит за границу, то очень скоро волна инфляции накроет всех. Процент импорта у нас пока еще очень большой. Легко не будет. Раздраженные люди жестко раскритиковали в соцсетях высказывание депутата. Готов ли Запад к военному вторжению на Украину>>Сейчас, когда нацвалюта наконец укрепилась — на момент написания заметки доллар стоил около 92 рублей, — хотелось бы серьезного и обстоятельного разговора о том, что все это было и чего нам ждать дальше. Потому что в информационном вакууме плодятся самые дикие слухи и подозрения. Люди начинают обвинять финансовое руководство страны в предательстве национальных интересов, моментально забыв о том, как эффективно те же самые руководители вытащили нашу экономику из санкционной пропасти в 2022-м. Россия тогда показала чудеса устойчивости, нет, наверное, ни одной экономики в мире, которая справилась бы так же успешно. Это дает надежду, что и из нынешнего кризиса страна выйдет, усилившись. Тем более что ослабление рубля было неизбежно. Мир вошел в эпоху валютных войн. И Америка по факту девальвирует сегодня доллар — его подъедает неслыханная с 1970-х инфляция. И Евросоюз обесценивает евро — это выражается в чумовом росте цен на еду и коммуналку. И даже Китай за последний год ослабил юань примерно на восемь процентов — для КНР это очень решительный шаг. Что уж говорить про Турцию и Аргентину? А ведь все это крупнейшие экономики мира. В чем очевидное благо девальвации? Главная цель валютных войн — вытеснить со своего рынка импорт и помочь отечественному производителю. То есть, в сущности, запустить суверенный экономический механизм, не зависящий от американской финансовой гегемонии. Да, последнее повышение ставки ЦБ делает кредиты очень дорогими, однако рынки воспринимают это повышение как сугубо временную меру. В целом же ослабление рубля расчищает дорогу на рынок отечественному производителю. У нас поле непаханое в этом плане и очень позитивная динамика. "Дурь полная": санкции Запада помогли России обогнать Германию>>Припомним, как в 2014-2015 годах на отечественный продовольственный рынок триумфально ворвались наши производители. Мы тогда с изумлением дегустировали наши пармезаны и горгонзолы, искали отличия с оригиналами. Но ведь произошло это на фоне обрушения рубля практически в два раза — с 34 рублей за доллар в 2014-м до 69 в 2015-м. Рубль потом отскочил, а наш пармезан остался с нами. Сегодня ниш на рынке для отечественных производителей еще полно. Почему бы, по примеру дружественных стран, не завалить страну косметикой, мылом, шампунями, кремами своего производства? Вся огромная Индия, например, моется, мажется и красится своими средствами ухода — они дешевы, экологичны и хранят лучшие вековые традиции местного производства. А у нас по-прежнему на полках супермаркетов практически все средства ухода импортные, причем из глубоко недружественных нам стран. Та же история и с фармпроизводством — нам нужны собственные лекарства, дешевые и качественные, вся линейка, а не отдельные позиции. Ведь какие великолепные традиции есть у нас в этом плане. Еще один чисто русский тренд, "наш ответ Керзону" — это спасение рублевых накоплений инвестициями в недвижимость. Каждый раз ослабление рубля приводило к тому, что граждане массово вкладывались в дома и квартиры, успешно решая таким образом жилищный вопрос на поколения вперед. Вертолетная динамика России – приговор ВСУ и НАТО>>Самое главное — наши граждане в эпоху глобальных финансовых кризисов и валютных войн научились не терять голову, не вкладываться в пирамиды, не толпиться в очередях к обменникам. Не устраивать панику, одним словом. Может, у нас при этом нет на лицах улыбок, но это просто здоровая озабоченность людей, думающих о своем финансовом благополучии. И вот эта наша психологическая устойчивость — это ценнейший ресурс, с которым нужно обходиться очень бережно. Для его сохранения с людьми нужно говорить — честно, детально, объективно. Не прятаться за птичий язык финансистов, а внятно разъяснять логику происходящих процессов. Понять, что не человек существует для экономики, а экономика для человека. Что благосостояние наших граждан должно быть главной целью всего — валютных войн, биржевых игр, любой финансовой деятельности. Взаимопонимание сплачивает, а объединившись, мы сможем выиграть любую войну — в том числе и валютную. И вместе добиться того, чтобы ослабление рубля привело к усилению России.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

аналитика, в мире, новости, китай, турция, аргентина