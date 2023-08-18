https://sputnik-georgia.ru/20230818/film-drozd-drozd-ezhevika-popal-v-spisok-premii-evropeyskoy-kinoakademii-281463965.html

Фильм "Дрозд дрозд ежевика" попал в список премии Европейской киноакадемии

Фильм "Дрозд дрозд ежевика" попал в список премии Европейской киноакадемии

Фильм снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T10:21+0400

2023-08-18T10:21+0400

2023-08-18T10:21+0400

грузия

культура

новости

европейская киноакадемия

грузинское кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22796/35/227963592_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6ce290c7607acbd5a538b245ffdc6523.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" (Blackbird Blackbird Blackberry), грузинского режиссера Элене Навериани вошел в лист премии Европейской киноакадемии. Премия European Film Awards присуждается за достижения европейского кинематографа. В этом году церемония награждения состоится 9 декабря в Берлине. Среди 19 фильмов, которые были отобраны Советом Европейской киноакадемии при консультациях с различными европейскими экспертами в качестве первой части отбора полнометражных фильмов, оказался и грузинский полнометражный фильм. Шорт-лист будет опубликован в сентябре. Мировая премьера грузинского фильма состоится на Каннском фестивале >>Главная героиня фильма – Этеро, 48-летняя женщина, живущая в маленьком селе в Грузии, которая никогда не хотела мужа, так как дорожит своей свободой. Но ее решение жить в одиночестве стало причиной множества сплетен среди ее односельчан. Неожиданно она страстно влюбляется в мужчину и думает о том, продолжить отношения или независимую жизнь. Этеро должна разобраться со своими чувствами и решить, как найти собственный путь к счастью. Фильм "Дрозд дрозд ежевика" снят по одноименному роману Тамты Мелашвили, который в 2021 году стал победителем главной литературной премии страны "Саба" в номинации "Лучший роман года". Мировая премьера полнометражного художественного фильма состоялась в рамках независимой секции фестиваля Quinzaine des cinéastes на Международном Каннском фестивале в мае 2023 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, европейская киноакадемия, грузинское кино