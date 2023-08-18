https://sputnik-georgia.ru/20230818/kogda-otmechayut-useknovenie-glavy-ioanna-predtechi-2023-tserkovnyy-kalendar-281478790.html

Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023? Церковный календарь

Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 2023? Церковный календарь

Православная церковь в сентябре отмечает день Усекновения главы Иоанна Предтечи – это один из великих праздников церковного календаря 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T17:59+0400

2023-08-18T17:59+0400

2023-08-18T18:03+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

день усекновения главы иоанна предтечи

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Христиане в этот день вспоминают насильственную смерть Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Спасителя и крестил Сына Божьего в реке Иордан. Когда отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи, Крестителя Господня, по церковному календарю в 2023 году, читайте в Sputnik Грузия. Усекновение главы Иоанн Предтеча – сын священника Захарии и праведной Елизаветы – самый почитаемый христианский святой после Богородицы, завершивший свое пророческое служение крещением Спасителя. После Крещения Господня Иоанна Предтечу по приказу царя Галилеи Ирода Антипы бросили в темницу за обвинение правителя в сожительстве с женой брата – Иродиадой. Саломея, дочь Иродиады, в день рождения Ирода угодила своим танцем имениннику, всенародно пообещавшему выполнить любую ее просьбу. Саломея, по совету матери, потребовала принести ей голову Иоанна Предтечи на блюде. Пророк был обезглавлен. Позже честную главу Иоанна Предтечи погребла в глиняном сосуде на Елеонской горе жена Иродова домоправителя Хузы – благочестивая Иоанна. Через много лет после казни пророка, сосуд с главой Иоанна Предтечи стал святыней. В настоящее время часть святыни хранится на святой горе Афон. Церковный календарь День Усекновения главы Иоанна Предтечи по церковному календарю отмечают ежегодно 11 сентября. На Усекновение главы Иоанна Предтечи проводят праздничное богослужение – Всенощное бдение. Празднику стихеры написали гимнографами – преподобный Иоанн Дамаскиным (VII-VIII) и патриарх Герман (VIII). На великой вечерне читают три паремии (отрывки из Ветхого завета) из книг пророков Малахии и Исаии, а также царя Соломона. Они содержат пророчества об Иоанне Предтече. В день Усекновения главы Иоанна Предтечи по церковному уставу верующие соблюдают строгий пост. Однодневный пост напомнит о том, что страсть невоздержания может привести к страшным последствиям. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230102/pravoslavnyy-kalendar-na-2023-god-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-272822782.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, день усекновения главы иоанна предтечи