https://sputnik-georgia.ru/20230818/oppozitsioner-skepticheski-otsenil-dannye-po-bezrabotitse-v-gruzii-281473337.html

Оппозиционер скептически оценил данные по безработице в Грузии

Оппозиционер скептически оценил данные по безработице в Грузии

В Грузии на сегодняшний день 266,9 тысячи безработных 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T14:31+0400

2023-08-18T14:31+0400

2023-08-18T14:46+0400

грузия

новости

политика

экономика

трудоустройство

партия "гирчи"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/12/281473477_0:0:881:495_1920x0_80_0_0_a2417a9c93e1d10c938d5879e0f79af8.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Безработица должна сокращаться за счет трудоустройства людей в частном секторе и быстрее, чем указано в официальных данных, заявил депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили журналистам. Уровень безработицы в Грузии во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, согласно данным Национальной службы статистики страны "Сакстат".По его словам, десятки тысяч людей получают социальную помощь, хотя считаются трудоустроенными в публичном секторе.Речь идет о государственной программе трудоустройства неимущих, которая стартовала 1 марта 2022 года. По данным на май 2023 года, количество граждан со статусом социально незащищенного лица, трудоустроенных на общественных работах в рамках госпрограммы, превысило 29 тысяч. Безработных в Грузии стало меньше – данные за II квартал 2023 года>>Участвовать в этой могут трудоспособные граждане с 18 лет, рейтинговые баллы семей которых не превышают 120 000 и которые получают соцпомощь. Участвующие в госпрограмме граждане работают дворниками, уборщиками, охранниками.Что касается последней статистики по безработице, по словам Раквиашвили, "само собой в этих данных нет ничего удивительного, наоборот, это было очень ожидаемо"."Сокращение уровня безработицы, если не ошибаюсь, на 1,5% - очень мало, так как у нас 16-процентрая безработица и в идеале безработицы не должна превышать всего несколько процентов", - отметил Раквиашвили. Количество безработных в Грузии во втором квартале 2023 года сократилось на 14,6 тысячи человек, то есть на 5,2%, по сравнению с данными аналогичного периода 2022 года, и составило 266,9 тысячи.Борьба с бедностью является одним из самых главных приоритетов грузинского правительства. Власти Грузии для искоренения бедности запустили ряд государственных программ, в том числе программу трудоустройства для неимущих.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, экономика, трудоустройство, партия "гирчи"