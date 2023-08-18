https://sputnik-georgia.ru/20230818/otdykh-na-beregu-chernogo-morya-v-adzharii-2023--tseny-na-populyarnykh-kurortakh-gruzii-v-avguste-281475130.html

Отдых на берегу Черного моря в Аджарии 2023 – цены на популярных курортах Грузии в августе

Отдых на берегу Черного моря в Аджарии 2023 – цены на популярных курортах Грузии в августе

Пятизвездочные гостиницы в Батуми в августе подорожали на 50% по сравнению с июлем 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T15:45+0400

2023-08-18T15:45+0400

2023-08-18T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Летний туристический сезон в Грузии в самом разгаре – курорты черноморского побережья Аджарской автономной республики заполнены туристами как местными, так и зарубежными. В Аджарии летний туристический сезон 2023 года официально открылся 3 июня. К этому времени в Батумском ботаническом саду появился зиплайн, открылись для массового туризма каньоны в Капнистави и Учхо, организована горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, созданы туристические лагери и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, в Аджарии появилось 25 новых маркированных туристических маршрутов. Самыми популярными морскими курортами в Аджарии являются столица автономии Батуми, а также Гонио и Кобулети. Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе>>Ежегодно инфраструктура в Аджарии улучшается, строятся все новые туристические объекты. Гостиницы, гестхаусы и апартаменты на аджарских курортах можно выбрать на любой вкус и цвет – место здесь найдется и для бюджетных туристов, и для богачей. Sputnik Грузия провел очередное исследование и выяснил, во сколько обходится проживание в Батуми, Гонио и Кобулети в пик летнего туристического сезона, а именно в августе. Отдых в Батуми Батуми находится примерно в 400 километрах от Тбилиси. Фешенебельные и самые дорогие гостиницы расположены вдоль Батумского бульвара. Традиционно, чем ближе к гостиница к пляжу, тем цены и выше, поэтому бюджетным туристам следует искать жилье подальше от берега, идти вглубь города. В целом Батуми славится обилием роскошных гостиниц, а также высококлассных апартаментов и довольно приятных и комфортных гестхаусов. Сутки в пятизвездочной гостинице в Батуми на двоих обойдутся в среднем в 132-435 долларов. А с завтраком плюс 17-27 долларов. Притом, по сравнению с июлем месяцем цены выросли примерно на 50%. В четырехзвездочных гостиницах цены колеблются в среднем от 85 до 165 долларов. Цены по сравнению с июлем практически не изменились. На некоторых сайтах бронирования периодически предлагаются разные скидки, так что есть шанс сэкономить. Что касается питания, в стоимость четырехзвездочных отелей, почти всегда включен завтрак. В трехзвездочных отелях в Батуми цены – в среднем 30-125 долларов. По сравнению с июлем стоимость выросла незначительно. Проживание в апартаментах стоит в среднем от 50 до 190 долларов. По сравнению с июлем, цены также ненамного выросли. А вот стоимость номера в гостиницах семейного типа с прошлого месяца не изменилась. Снять комнату можно в среднем за 15-70 долларов. Отдых в Гонио Пятизвездочных гостиниц в курортном поселке Гонио нет, зато есть бесподобные виды. Лежишь на пляже и смотришь с одной стороны на море, а с другой – на зеленые горы. Гонио находится в 14 километрах от Батуми и в 6 километрах от границы Грузии с Турцией. Этот курортный поселок известен как своим пляжем с чистой морской водой, так и древнеримской Гонио-Апсаросской крепостью. Четырехзвездочные отели на двоих в Гонио стоят в среднем от 115 до 190 долларов, трехзвездочные – 30-75 долларов. Заселение в апартаментах в августе обойдется в среднем в 55-125 долларов, а в гостиницу семейного типа – 15-65 долларов. Стоимость отдыха в Гонио за прошедший месяц выросла незначительно. Отдых в Кобулети Кобулети – это небольшой город, расположенный примерно в 27 километрах от Батуми и в 380 километрах от Тбилиси, столицы Грузии. Пятизвездочные отели в Кобулети в августе стоят в среднем 130-350 долларов, четырехзвездочные – 115-150 долларов, трехзвездочные – 35-75 долларов. Сутки в апартаментах в августе обойдутся около 50-125 долларов, а в гостиницах семейного типа – 10-60 долларов. Стоимость отдыха в Кобулети также практически не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Кроме того, на сайтах бронирования в августе действуют хорошие скидки - в некоторых случаях стоимость номера даже дешевле, чем в июле. В 2022 году Аджарию посетили 3,9 миллиона местных и иностранных путешественников, а доходы от туризма удвоились по сравнению с допандемийным 2019 годом, когда в Грузии был пик туризма. В июле число визитов международных путешественников в Аджарию превысило 1,2 миллиона, сказал председатель правительства автономии Торнике Рижвадзе.По его словам, увеличились туристические потоки из всех целевых стран. К примеру, из Германии количество визитов увеличилось на 12,3%, из Израиля – на 25%, из Латвии - 241,4%, из Литвы - на 136%, из Казахстана - на 98,7%, из Великобритании - на 41,2%, из Саудовской Аравии - на 31%, а из Турции - на 51,1%.Власти Аджарии полагают, что в этом году количество гостей автономии превысит 4 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, аджария, батуми, гонио, кобулети