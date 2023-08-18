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Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе
Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе
Специалисты периодически проверяют качество воды в Черном море, подчеркнул Рижвадзе 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T13:23+0400
2023-08-18T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кампания по дискредитации морского туристического сезона в Аджарии оказалась безуспешной – в черноморском регионе наблюдается рост визитеров, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Политик обсудил эту тему на встрече с рабочей группой, занимающейся организационными работами для проведения церемонии вручения награды World Travel Awards, известной как "Оскар" в сфере туризма. Мероприятие пройдет в 2023 году. По его словам, раз в десять дней специалисты проверяют морскую воду и до сих пор она является безопасной. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Черное море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании>>Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. По данным второго квартала этого года количество внутренних и иностранных визитеров выросло на +56,6%, что на +24% по сравнению с показателем 2019 года. В июле этого года в Батумском международном аэропорту осуществили 414 международных полетов, что на +17,3% больше по сравнению с показателем прошлого года. По данным семи месяцев 2023 года было осуществлено 1 436 международных полетов, что на +9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, черное море, тбилиси, торнике рижвадзе, мариам квривишвили, батумский международный аэропорт
Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе
13:23 18.08.2023 (обновлено: 13:24 18.08.2023)
Специалисты периодически проверяют качество воды в Черном море, подчеркнул Рижвадзе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кампания по дискредитации морского туристического сезона в Аджарии оказалась безуспешной – в черноморском регионе наблюдается рост визитеров, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Политик обсудил эту тему на встрече с рабочей группой, занимающейся организационными работами для проведения церемонии вручения награды World Travel Awards, известной как "Оскар" в сфере туризма. Мероприятие пройдет в 2023 году.
"С начала морского сезона мы видим практически целенаправленную кампанию от политически ангажированных сил, главной целью которых является максимальная дискредитация морского турсезона. Целенаправленная кампания, которая была в связи с качеством воды, оказалась безуспешной", – заявил Рижвадзе.
По его словам, раз в десять дней специалисты проверяют морскую воду и до сих пор она является безопасной.
Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды.
Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека.
По данным второго квартала этого года количество внутренних и иностранных визитеров выросло на +56,6%, что на +24% по сравнению с показателем 2019 года.
В июле этого года в Батумском международном аэропорту осуществили 414 международных полетов, что на +17,3% больше по сравнению с показателем прошлого года.
По данным семи месяцев 2023 года было осуществлено 1 436 международных полетов, что на +9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.