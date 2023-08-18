https://sputnik-georgia.ru/20230818/popytka-provalit-morskoy-sezon-v-adzharii-ne-udalas--rizhvadze-281472113.html

Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе

Попытка провалить морской сезон в Аджарии не удалась – Рижвадзе

Специалисты периодически проверяют качество воды в Черном море, подчеркнул Рижвадзе 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T13:23+0400

2023-08-18T13:23+0400

2023-08-18T13:24+0400

грузия

новости

общество

аджария

черное море

тбилиси

торнике рижвадзе

мариам квривишвили

батумский международный аэропорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24510/13/245101398_0:0:2907:1636_1920x0_80_0_0_0fa345561d79d142e603adec8390e8c4.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Кампания по дискредитации морского туристического сезона в Аджарии оказалась безуспешной – в черноморском регионе наблюдается рост визитеров, заявил председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Политик обсудил эту тему на встрече с рабочей группой, занимающейся организационными работами для проведения церемонии вручения награды World Travel Awards, известной как "Оскар" в сфере туризма. Мероприятие пройдет в 2023 году. По его словам, раз в десять дней специалисты проверяют морскую воду и до сих пор она является безопасной. Вопрос безопасности воды в Черном море стал актуальным после разрушения Каховской ГЭС. По распространившейся информации, по этой причине соленость Черного моря значительно сократилась. Специалисты объясняют это попаданием в море большого количества пресной воды. Черное море безопасно! В Тбилиси заявили об антигосударственной кампании>>Ранее заместитель министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили заявила, что ведется целенаправленная антигосударственная кампания вокруг того, что якобы Черное море в акватории Грузии представляет угрозу для здоровья человека. По данным второго квартала этого года количество внутренних и иностранных визитеров выросло на +56,6%, что на +24% по сравнению с показателем 2019 года. В июле этого года в Батумском международном аэропорту осуществили 414 международных полетов, что на +17,3% больше по сравнению с показателем прошлого года. По данным семи месяцев 2023 года было осуществлено 1 436 международных полетов, что на +9,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

черное море

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, аджария, черное море, тбилиси, торнике рижвадзе, мариам квривишвили, батумский международный аэропорт