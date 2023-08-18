https://sputnik-georgia.ru/20230818/pravitelstvo-gruzii-poluchit-pravo-ogranichivat-priem-na-rabotu-inostrantsev-281479826.html

Правительство Грузии получит право ограничивать прием на работу иностранцев

Правительство Грузии получит право ограничивать прием на работу иностранцев

Правительство Грузии будет иметь право ограничить привлечение иностранцев на рабочие места, не требующие высококвалифицированного труда 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T18:52+0400

2023-08-18T18:52+0400

2023-08-18T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Правительство Грузии с 1 сентября получит право ограничивать привлечение иностранцев на работу в рамках вступающих в силу поправок в закон "О трудовой миграции". Поправки по новому регулируют вопрос найма на работу иностранных граждан – трудовых мигрантов местными работодателями. Трудовыми иммигрантами считаются иностранные граждане, которые въезжают в Грузию для трудоустройства на местном рынке труда и выполнения оплачиваемой работы. Также все работодатели будут обязаны предоставить информацию о работающих у них трудовых иммигрантах, контракты с которыми были заключены до 1 сентября 2023 года. Работодателем считается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Грузии, представительство иностранной компании или живущее в Грузии физическое лицо, имеющее право иметь трудовые отношения с иностранцем без постоянного вида на жительство в Грузии. В Грузии меняют закон о трудовых мигрантах: кого он коснется? >>При этом правительство Грузии имеет право ограничить с 1 сентября привлечение иностранцев на рабочие места, не требующие высококвалифицированного труда, либо на места, где спрос грузинского рынка труда превышает предложение. Кроме того, правительство по тому же закону может поощрять прием на работу высококвалифицированных специалистов из-за рубежа тех специальностей, которых не хватает на местном рынке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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