https://sputnik-georgia.ru/20230818/rtskhiladze-osuschestvleny-napadeniya-na-prorossiyskogo-aktivista-v-gruzii-281481458.html
Прозападные активисты напали на тележурналиста Николоза Мжаванадзе в Грузии
Прозападные активисты напали на тележурналиста Николоза Мжаванадзе в Грузии
Это не первое и не последнее нападение на Мжаванадзе осуществлено из-за его позитивного отношения к российско-грузинским отношениям, заявил Рцхиладзе 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T19:12+0400
2023-08-18T19:12+0400
2023-08-18T21:27+0400
грузия
новости
происшествия
гулбаат рцхиладзе
институт евразии
батуми
грузино-российские отношения
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Осудивший нападения на российских туристов во время захода в Батуми круизного лайнера журналист адвокат Николоз Мжаванадзе подвергся нападению групп, финансирумых западом, заявил Sputnik Грузия руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию. По его словам, это не первое и не последнее нападение на Мжаванадзе осуществлено из-за его позитивного отношения к российско-грузинским отношениям и до сих пор не расследовано прокуратурой.Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.Зачем оппозиция устроила акцию против лайнера с россиянами в Батуми – ответ Кобахидзе >>Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, батуми, грузино-российские отношения
грузия, новости, происшествия, гулбаат рцхиладзе, институт евразии, батуми, грузино-российские отношения
Прозападные активисты напали на тележурналиста Николоза Мжаванадзе в Грузии
19:12 18.08.2023 (обновлено: 21:27 18.08.2023)
Это не первое и не последнее нападение на Мжаванадзе осуществлено из-за его позитивного отношения к российско-грузинским отношениям, заявил Рцхиладзе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Осудивший нападения на российских туристов во время захода в Батуми круизного лайнера журналист адвокат Николоз Мжаванадзе подвергся нападению групп, финансирумых западом, заявил Sputnik Грузия руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе.
Грузинские оппозиционеры и их сторонники в понедельник встретили круизный лайнер Astoria Grande с россиянами на борту шумной акцией протеста. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией, были задержаны 19 человек. На фоне этих событий Батуми был изъят из списка последующих маршрутов лайнера, следующего из Сочи в Турцию.
"Группы, связанные с "Национальным движением", трижды за один день напали на Мжаванадзе только за то, что он осудил нападения на российских туристов. Русофобские настроения в Грузии достигли апогея", - заявил Рцхиладзе.
По его словам, это не первое и не последнее нападение на Мжаванадзе осуществлено из-за его позитивного отношения к российско-грузинским отношениям и до сих пор не расследовано прокуратурой.
Власти Грузии назвали события вокруг прибытия лайнера в Батуми умышленной провокацией и деструктивными действиями оппозиционеров. По словам министров, нет никакой разницы между туристами, прибывающими на самолетах и кораблях, а цель оппозиционеров – помешать развитию туризма и тем самым экономики.
Власти подчеркнули, что на судно Astoria Grande не распространяются международные санкции. Оно принадлежит компании Goodwin Shipping Limited, зарегистрированной на Сейшельских островах, а обслуживает его круизная компания Турции Miray Cruises International. Плавает судно под флагом Палау.