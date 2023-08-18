https://sputnik-georgia.ru/20230818/v-gruzii-otkryvaetsya-sezon-okhoty--kontrol-v-zapovednikakh-usilivaetsya-281472372.html

В Грузии открывается сезон охоты – контроль в заповедниках усиливается

В Грузии открывается сезон охоты – контроль в заповедниках усиливается

Штраф за нарушения правил охоты составляет от 100 лари до 2 тысяч лари 18.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-18T14:56+0400

2023-08-18T14:56+0400

2023-08-18T14:56+0400

грузия

новости

общество

ахалкалаки

ахалцихе

ниноцминда

департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. В Грузии усиливается контроль за соблюдением правил охоты, говорится в сообщении департамента природоохранного надзора министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства страны. В 2023 году сезон охоты начнется 19 августа и 1 марта 2024 года. Исключением являются районы Ахалкалаки, Ахалцихе, Аспиндза, Ниноцминда, Цалка, Дманиси, Душети, Тианети. Здесь сезон охоты откроется 26 августа. С целью выявления фактов незаконной охоты специалисты Департамента природоохранного надзора в круглосуточном режиме будут контролировать охотников. Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате соответствующего сбора в 10 лари (около 3 долларов). Заплатить можно в любом банке Грузии. Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия. В Грузии выявили факты незаконной ловли рыбы – лидирует Имерети>>Во время охоты запрещается поджигать растительность, использовать любого вида ловушки, клетки, петли, электронные устройства, яд и рефлекторы для ружей, собирать яйца диких птиц и продавать их, разрушать гнезда, берлоги животных и так далее. Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров. В случае выявления нарушения закона ведомство призывает позвонить на горячую линию министерства – 153 (без индекса, звонок бесплатный, анонимность гарантирована). Штраф за нарушения правил охоты составляет от 100 лари до 2 тысяч лари (от 38 до 765 долларов) в зависимости от вида нарушения. Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетают более миллиона перелетных птиц.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ахалкалаки, ахалцихе, ниноцминда, департамент природоохранного надзора