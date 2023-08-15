https://sputnik-georgia.ru/20230815/v-gruzii-vyyavili-fakty-nezakonnoy-lovli-ryby--lidiruet-imereti-281227771.html

В Грузии выявили факты незаконной ловли рыбы – лидирует Имерети

В Грузии выявили факты незаконной ловли рыбы – лидирует Имерети

В большей части случаев браконьеры использовали такие незаконные средства для ловли рыбы, как электрошоковый аппарат, плетеная рыболовная сетка и др. 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T10:19+0400

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департамент природоохранного надзора

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ТБИЛИСИ, 15 авг— Sputnik. Сотрудники Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в июле выявили 93 факта незаконной ловли рыбы, сообщается на сайте департамента. Из них 51 факт включает признаки уголовного преступления. Материалы для дальнейшего реагирования направлены соответствующим ведомствам. Больше всего фактов незаконной ловли рыбы (21) выявили в Имерети. В Квемо Картли зафиксировано 20 фактов, Мцхета-Мтианети – 16, Кахети – 8, Самегрело - Земо Сванети – 7, Аджарии – 5, Гурия – 4, Шида Картли – 3, Самцхе-Джавахети – 1. Один факт удалось пресечь сотрудниками конвенционного управления защиты Черного моря. Перед сезоном охоты на перелетных птиц в Грузии усиливают борьбу с браконьерами >>Правонарушения зафиксированы и в Тбилиси. В июле в столице выявили 7 незаконных фактов ловли рыбы. В большей части случаев браконьеры использовали такие незаконные средства для ловли рыбы, как электрошоковый аппарат, плетеная рыболовная сетка и др. Сотрудники департамента пресекли 10 фактов ловли рыбы электрошоковым аппаратом, 54 факта – с помощью плетеной сетки, а восемь – сеткой-ракеткой. В июле этого года инспекторы изъяли плетеную сетку длиной более 1 270 метров и 4 снасти для ловли рыбы. Превентивные мероприятия прошли на тбилисском море, водохранилище Сиони, озере Базалети, также реках Кура и Натанеби. В Грузии за последние 7 месяцев выявили всего 384 факта незаконной ловли рыбы. Из них 105 содержат признаки уголовного преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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