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Валюту почти на полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
Валюту почти на полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы 18.08.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники таможни в Тбилисисском и Батумском международных аэропортах обнаружили недекларированные средства на сумму 478,1 тысяч лари. В целом таможенники при личном досмотре и при осмотре багажа иностранцев обнаружили незадекларированные 10,8 тысяч евро, 169,3 тысячи долларов и 3,3 тысячи шекелей. Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы. Таможня: в Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег &gt;&gt;Согласно грузинскому законодательству декларированию подлежит любая сумма наличных превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии

Валюту почти на полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию

21:18 18.08.2023 (обновлено: 21:44 18.08.2023)
© photo : press-service of the Government of GeorgiaБатумский международный аэропорт - пограничники, пограничный контроль
Батумский международный аэропорт - пограничники, пограничный контроль - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2023
© photo : press-service of the Government of Georgia
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Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники таможни в Тбилисисском и Батумском международных аэропортах обнаружили недекларированные средства на сумму 478,1 тысяч лари.
В целом таможенники при личном досмотре и при осмотре багажа иностранцев обнаружили незадекларированные 10,8 тысяч евро, 169,3 тысячи долларов и 3,3 тысячи шекелей.
Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы.
Таможня: в Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег >>
Согласно грузинскому законодательству декларированию подлежит любая сумма наличных превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.
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