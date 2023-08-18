https://sputnik-georgia.ru/20230818/valyutu-pochti-na-polmilliona-lari-pytalis-taykom-provezti-v-gruziyu-281481946.html
Валюту почти на полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
Валюту почти на полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T21:18+0400
2023-08-18T21:18+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники таможни в Тбилисисском и Батумском международных аэропортах обнаружили недекларированные средства на сумму 478,1 тысяч лари. В целом таможенники при личном досмотре и при осмотре багажа иностранцев обнаружили незадекларированные 10,8 тысяч евро, 169,3 тысячи долларов и 3,3 тысячи шекелей. Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы. Таможня: в Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег >>Согласно грузинскому законодательству декларированию подлежит любая сумма наличных превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, новости, происшествия, служба доходов министерства финансов грузии
Валюту почти на полмиллиона лари пытались тайком провезти в Грузию
21:18 18.08.2023 (обновлено: 21:44 18.08.2023)
Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Сотрудники таможни в Тбилисисском и Батумском международных аэропортах обнаружили недекларированные средства на сумму 478,1 тысяч лари.
В целом таможенники при личном досмотре и при осмотре багажа иностранцев обнаружили незадекларированные 10,8 тысяч евро, 169,3 тысячи долларов и 3,3 тысячи шекелей.
Все пытавшиеся провезти деньги в Грузию тайно были оштрафованы на 10% от провозимой суммы.
Согласно грузинскому законодательству декларированию подлежит любая сумма наличных превышающая 30 тысяч лари в эквиваленте по текущему курсу.