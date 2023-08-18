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Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия
Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия
Наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был зафиксирован в экспорте голубики (118%) и овец (66%) 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем экспорта агропродукции в период с 1 января по 31 июля вырос на 27,7% и составил 787,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза. По данным ведомства, наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был зафиксирован в экспорте голубики (118%), овец (66%), крупного рогатого скота (65%), безалкогольных газированных напитков (62,5%) и улиток (49%). При этом Грузия экспортировала голубику на сумму 18,2 миллиона долларов, овец – на сумму 15,3 миллиона долларов, крупный рогатый скот – на сумму 36 миллионов долларов, безалкогольных газированных напитков – на сумму 67,1 миллиона долларов и улиток – на сумму 368,3 тысячи долларов. Грузия увеличила экспорт голубики в два раза >>Также за семь месяцев Грузия экспортировала: Агропродукцию у Грузии покупают Турция, ЕС, Россия, США, Азербайджан, Армения, Китай, Украина и другие страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
экономика, грузия, новости, сельское хозяйство грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия
22:10 18.08.2023 (обновлено: 22:39 18.08.2023)
Наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был зафиксирован в экспорте голубики (118%) и овец (66%)
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Объем экспорта агропродукции в период с 1 января по 31 июля вырос на 27,7% и составил 787,5 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза.
По данным ведомства, наибольший рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, был зафиксирован в экспорте голубики (118%), овец (66%), крупного рогатого скота (65%), безалкогольных газированных напитков (62,5%) и улиток (49%).
При этом Грузия экспортировала голубику на сумму 18,2 миллиона долларов, овец – на сумму 15,3 миллиона долларов, крупный рогатый скот – на сумму 36 миллионов долларов, безалкогольных газированных напитков – на сумму 67,1 миллиона долларов и улиток – на сумму 368,3 тысячи долларов.
Также за семь месяцев Грузия экспортировала:
Вино – 150,5 миллиона долларов (+24,3%)
Спиртные напитки – 98,8 миллиона долларов (+46.1%)
Минеральные и пресные воды – 77,1 миллиона долларов (+38.2%)
Рыбий жир – 15,2 миллиона долларов (+35% )
Лавровый лист – 9,0 миллиона долларов (21%).
Агропродукцию у Грузии покупают Турция, ЕС, Россия, США, Азербайджан, Армения, Китай, Украина и другие страны.