https://sputnik-georgia.ru/20230819/mir-v-gruzii-prines-novye-rabochie-mesta--deputat-gruzinskoy-mechty-281498749.html

Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты"

Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты"

Там где мир, там развивается и бизнес, заявил Цагареишвили 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T19:40+0400

2023-08-19T19:40+0400

2023-08-19T19:40+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Снижение уровня безработицы напрямую связано с мирной ситуацией в Грузии и развитием бизнеса, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Цагареишвили. Количество безработных во втором квартале 2023 года сократилось на 14,6 тысячи человек, то есть на 5,2%, по сравнению с данными аналогичного периода 2022 года, и составило 266,9 тысячи. Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>>"За развитием туризма следует развитие сферы обслуживания, ресторанного и гостинично бизнеса, что создает много рабочих мест. Это цепь, и это все принес мир в стране. Там где мир, там и развивается бизнес", - сказал Цагареишвили. Уровень безработицы во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года. Во втором квартале 2023 года этот показатель был на уровне 18%. Число нанятых работников во втором квартале в Грузии выросло на 48,7 тысячи человек (5,6%) по сравнению со вторым кварталом прошлого года и составило 916,7 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 9 тысяч (2,2%) и составило 410,2 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, новости, политика, экономика, безработица