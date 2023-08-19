https://sputnik-georgia.ru/20230819/nesovershennoletnie-prestupniki-i-zhertvy-v-gruzii--poslednie-dannye-281496653.html

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – последние данные

Из 256 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, обвиненных в уголовных преступлениях, 15 уже отбывали условное наказание 19.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-19T22:22+0400

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2023-08-19T22:22+0400

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ТБИЛИСИ, 19 авг – Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности за первое полугодие 2023 года, составило 256 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, из 256 лиц в возрасте от 14 до 18 лет, обвиненных в уголовных преступлениях, 15 уже отбывали условное наказание. Согласно данным "Сакстата", несовершеннолетние обвиняются в следующих преступлениях:Между тем, согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 767 лиц младше 18 лет, из которых 335 стали жертвами семейного насилия, 103 – жертвами сексуальных преступлений, а 17 – жертвами изнасилования. Еще 90 детей признали пострадавшими от угроз, 103 – от побоев, 81 – жертвами транспортных преступлений, 50– жертвами воровства. Кроме того, четверо детей были признаны жертвами принуждения к браку, пятеро – жертвами торговли людьми, двое стали жертвами убийства, один – жертвой попытки убийства, а 21 – получившими ранения. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовной преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Преступность в Грузии: сколько человек ответят за нарушение закона? >>>Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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преступность в грузии, сакстат, грузия, новости, происшествия