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Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси

Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси

На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Сборная Грузии по регби в Тбилиси перед началом Кубка мира в тест-матче сезона уверенно обыграла команду США - 22:7. Счет был открыт на 11-й минуте ударом Табуцадзе, за которым последовала попытка Мамукашвили, а за ней реализация Маткава - 12:0. Через несколько минут сборной США удалось немного активизироваться и реализовать одну попытку. Первый тайм закончился со счетом 12:7. Во второй половине матча тотальное преимущество получили борджгалоснеби.На 60-й минуте грузинской сборной удалось провести красивую результативную атаку. Затем уже Нануашвили со штрафного сделал преимущество грузинской команды неоспоримым - 22:7. Во второй половине встречи гости очков больше так и не набрали. Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира >>Кубок мира пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция. На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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