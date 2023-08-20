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Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси
Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси
На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией 20.08.2023, Sputnik Грузия
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2023-08-20T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Сборная Грузии по регби в Тбилиси перед началом Кубка мира в тест-матче сезона уверенно обыграла команду США - 22:7. Счет был открыт на 11-й минуте ударом Табуцадзе, за которым последовала попытка Мамукашвили, а за ней реализация Маткава - 12:0. Через несколько минут сборной США удалось немного активизироваться и реализовать одну попытку. Первый тайм закончился со счетом 12:7. Во второй половине матча тотальное преимущество получили борджгалоснеби.На 60-й минуте грузинской сборной удалось провести красивую результативную атаку. Затем уже Нануашвили со штрафного сделал преимущество грузинской команды неоспоримым - 22:7. Во второй половине встречи гости очков больше так и не набрали. Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира &gt;&gt;Кубок мира пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция. На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, новости, грузия, сша, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
спорт, новости, грузия, сша, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч

Грузинские регбисты разгромили США в тест-матче в Тбилиси

10:51 20.08.2023
© Georgian RugbyМолодежная сборная Грузия по регби на чемпионате мира в ЮАР
Молодежная сборная Грузия по регби на чемпионате мира в ЮАР - Sputnik Грузия, 1920, 20.08.2023
© Georgian Rugby
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На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Сборная Грузии по регби в Тбилиси перед началом Кубка мира в тест-матче сезона уверенно обыграла команду США - 22:7.
Счет был открыт на 11-й минуте ударом Табуцадзе, за которым последовала попытка Мамукашвили, а за ней реализация Маткава - 12:0.
Через несколько минут сборной США удалось немного активизироваться и реализовать одну попытку. Первый тайм закончился со счетом 12:7.
Во второй половине матча тотальное преимущество получили борджгалоснеби.На 60-й минуте грузинской сборной удалось провести красивую результативную атаку. Затем уже Нануашвили со штрафного сделал преимущество грузинской команды неоспоримым - 22:7.
Во второй половине встречи гости очков больше так и не набрали.
Сборная Грузии по регби разгромила Румынию перед началом чемпионата мира >>
Кубок мира пройдет с 8 сентября по 28 октября 2023 года. В 2017 году страной-хозяйкой турнира была объявлена Франция.
На Кубке мира сборная Грузии сыграет в одной группе с Австралией, Уэльсом, Фиджи и Португалией.
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