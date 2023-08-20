https://sputnik-georgia.ru/20230820/muzhchine-predyavleno-obvinenie-v-ubiystve-zheny-na-vostoke-gruzii-281511228.html

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены на востоке Грузии

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены на востоке Грузии

Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T23:20+0400

2023-08-20T23:20+0400

2023-08-20T23:20+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве жены жителю Марнеульского района Квемо Картли, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 19 августа в селе Садахло на почве семейного конфликта муж нанес жене ножевое ранение в область груди. Пострадавшая скончалась от полученных ран до того, как ее доставили в больницу. Обвиняемый был задержан полицией в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи", что предусматривает наказание от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Муж подозревается в убийстве жены на востоке Грузии >>Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. По информации местных СМИ, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Жена предложила ему начать лечение, а в ответ он смертельно ранил женщину ножом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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