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Мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены на востоке Грузии
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены на востоке Грузии
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T23:20+0400
2023-08-20T23:20+0400
2023-08-20T23:20+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве жены жителю Марнеульского района Квемо Картли, сообщает пресс-служба прокуратуры. В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 19 августа в селе Садахло на почве семейного конфликта муж нанес жене ножевое ранение в область груди. Пострадавшая скончалась от полученных ран до того, как ее доставили в больницу. Обвиняемый был задержан полицией в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи", что предусматривает наказание от 16 до 20 лет или бессрочное заключение. Муж подозревается в убийстве жены на востоке Грузии >>Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы. По информации местных СМИ, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Жена предложила ему начать лечение, а в ответ он смертельно ранил женщину ножом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, убийство, генеральная прокуратура грузии
грузия, происшествия, новости, убийство, генеральная прокуратура грузии
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве жены на востоке Грузии
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение в умышленном убийстве жены жителю Марнеульского района Квемо Картли, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В результате расследования, проведенного МВД, установлено, что 19 августа в селе Садахло на почве семейного конфликта муж нанес жене ножевое ранение в область груди. Пострадавшая скончалась от полученных ран до того, как ее доставили в больницу.
Обвиняемый был задержан полицией в тот же день. Ему предъявлено обвинение по статье "Умышленное убийство, совершенное в отношении члена семьи", что предусматривает наказание от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о назначении обвиняемому меры пресечения в виде лишения свободы.
По информации местных СМИ, у мужчины были проблемы с психическим здоровьем. Жена предложила ему начать лечение, а в ответ он смертельно ранил женщину ножом.