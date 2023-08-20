https://sputnik-georgia.ru/20230820/novyy-podtip-koronavirusa-eg5-mozhet-byt-uzhe-v-gruzii--infektsionist-281511045.html

Новый подтип коронавируса EG.5 может быть уже в Грузии – инфекционист

Новый подтип коронавируса EG.5 может быть уже в Грузии – инфекционист

Ковид-пандемия закончилась, но COVID-19, как обычная инфекция, никуда не исчез, заявил директор больницы 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T21:48+0400

2023-08-20T21:48+0400

2023-08-20T21:48+0400

грузия

новости

общество

тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5. может быть уже в Грузии, хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было, заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии на днях опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5. По его словам, ковид-пандемия закончилась, но COVID-19, как обычная инфекция, никуда не исчез. "За последнюю неделю в среднем выявляли до 300 новых случаев COVID в сутки, а также увеличение доли т. н. показателя положительности до 7-8%, а это значит, что у 7-8% всех пациентов, протестированных на COVID в масштабах страны (около 4 тыс. тестов в день), будет положительный результат", – сказал Церцвадзе. По словам главного инфекциониста, увеличились и случаи госпитализации. Однако смертность по-прежнему остается на минимальном уровне (один случай в месяц) и то в основном из-за запоздалого лечения. В Грузии не зафиксированы случаи подтипа коронавируса EG.5 – Центр контроля заболеваний >>"Для правильного ведения больных COVID принципиально не имеет значения, каким субвариантом он инфицирован, поскольку принципы ведения больных при заражении разными субвариантами практически не отличаются друг от друга", – сказал Церцвадзе. По его словам, система здравоохранения Грузии надежно контролирует эпидситуацию в стране, а бесплатное тестирование на COVID широко доступно. "Население страны может быть спокойным. Его защита от COVID надежно поддерживается, но бдительности никогда не бывает слишком много", – сказал Церцвадзе. Новый штамм коронавируса обнаружен в Индии – СМИ >>Чтобы не допустить ухудшения ситуации с COVID в стране и избежать возможных неблагоприятных исходов, крайне важно минимизировать частоту поздней диагностики и несвоевременного лечения COVID, отметил инфекционист. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19