https://sputnik-georgia.ru/20230820/onlayn-prodazha-kinobiletov-v-gruzii---antimonopolnaya-sluzhba-izuchaet-vozmozhnye-narusheniya-281505571.html

Онлайн-продажа кинобилетов в Грузии – антимонопольная служба изучает возможные нарушения

Онлайн-продажа кинобилетов в Грузии – антимонопольная служба изучает возможные нарушения

Национальное агентство конкуренции приступило к изучению вопроса весной 2023 года из-за жалобы онлайн-платформы biletebi.ge на конкурента 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T13:42+0400

2023-08-20T13:42+0400

2023-08-20T13:47+0400

грузия

новости

экономика

ираклий леквинадзе

тбилисский апелляционный суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23077/62/230776297_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_21bee79d92a00c44f82758e0bcd02a9a.jpg

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Исследование, начатое на рынке онлайн-продажи кинобилетов, касается возможного неправомерного использования доминирующего положения и возможных согласованных действий нескольких компаний, заявил глава Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе. Национальное агентство конкуренции приступило к изучению вопроса весной 2023 года из-за жалобы онлайн-платформы biletebi.ge, занимающейся продажей билетов. Жалоба направлена против другой платформы – tkt.ge и компании-владельца "Тинети". Учредителем "Тинети" является TBC Bank Group. В договор, заключенный между tkt.ge и "Тинети", были включены такие "эксклюзивные" условия, которые, по предварительной оценке, Национальное агентство сочло ограничивающими конкуренцию. "Это очень интересный случай. На данном этапе речь идет об онлайн-продаже билетов в кино, однако объем результатов исследования и рекомендации, которые мы представляем в рамках исследования, могут быть намного шире и касаться многих сфер", – сказал Леквинадзе. Антимонопольная служба Грузии проверит онлайн-торговлю билетами в кино >>Тбилисский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Агентства конкуренции в рамках расследования рынка онлайн-продажи билетов в кино. По решению суда действие "эксклюзивного" условия в договоре, заключенном 31 декабря 2022 года между ООО "Дистрибьюторская компания" и ООО "Онлайн тикетс" (правопреемник ООО "Тинети"), было приостановлено до завершения изучения вопроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, ираклий леквинадзе, тбилисский апелляционный суд