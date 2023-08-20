https://sputnik-georgia.ru/20230820/poezd-tbilisi-poti-prishlos-ekstrenno-ostanovit-iz-za-nepogody-281501292.html

Поезд Тбилиси-Поти пришлось экстренно остановить из-за непогоды

Поезд Тбилиси-Поти пришлось экстренно остановить из-за непогоды

В компании пообещали полностью возместить стоимость проезда каждому пассажиру 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T09:36+0400

2023-08-20T09:36+0400

2023-08-20T09:36+0400

грузия

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происшествия

грузинская железная дорога

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непогода в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Поезд, следовавший из Тбилиси на запад страны в портовый город Поти поздно ночью пришлось остановить на станции Риони в связи с техническими проблемами, возникшими из-за непогоды, говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога". В компании всю ночь активно работали над возобновлением движения поезда. Кроме того, ГЖД предложила пассажирам, во избежании неудобств, доставить их к месту назначения альтернативным транспортом. В компании пообещали полностью возместить стоимость проезда каждому пассажиру. Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада >>АО "Грузинская железная дорога" - компания, имеющая стратегическое значение для Грузии. Владельцем 100% доли ГЖД является государство. Сегодня "Грузинская железная дорога" эксплуатирует железную дорогу общей длиной 2 тысячи километров, а также 259 пассажирских и 109 грузовых пунктов назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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