https://sputnik-georgia.ru/20230820/poezd-tbilisi-poti-prishlos-ekstrenno-ostanovit-iz-za-nepogody-281501292.html
Поезд Тбилиси-Поти пришлось экстренно остановить из-за непогоды
Поезд Тбилиси-Поти пришлось экстренно остановить из-за непогоды
В компании пообещали полностью возместить стоимость проезда каждому пассажиру 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T09:36+0400
2023-08-20T09:36+0400
2023-08-20T09:36+0400
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непогода в грузии
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Поезд, следовавший из Тбилиси на запад страны в портовый город Поти поздно ночью пришлось остановить на станции Риони в связи с техническими проблемами, возникшими из-за непогоды, говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога". В компании всю ночь активно работали над возобновлением движения поезда. Кроме того, ГЖД предложила пассажирам, во избежании неудобств, доставить их к месту назначения альтернативным транспортом. В компании пообещали полностью возместить стоимость проезда каждому пассажиру. Геологи исследуют окрестности железной дороги в Тбилиси после камнепада >>АО "Грузинская железная дорога" - компания, имеющая стратегическое значение для Грузии. Владельцем 100% доли ГЖД является государство. Сегодня "Грузинская железная дорога" эксплуатирует железную дорогу общей длиной 2 тысячи километров, а также 259 пассажирских и 109 грузовых пунктов назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога, поти, непогода в грузии
грузия, новости, происшествия, грузинская железная дорога, поти, непогода в грузии
Поезд Тбилиси-Поти пришлось экстренно остановить из-за непогоды
В компании пообещали полностью возместить стоимость проезда каждому пассажиру
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Поезд, следовавший из Тбилиси на запад страны в портовый город Поти поздно ночью пришлось остановить на станции Риони в связи с техническими проблемами, возникшими из-за непогоды, говорится в заявлении компании "Грузинская железная дорога".
В компании всю ночь активно работали над возобновлением движения поезда. Кроме того, ГЖД предложила пассажирам, во избежании неудобств, доставить их к месту назначения альтернативным транспортом.
В компании пообещали полностью возместить стоимость проезда каждому пассажиру.
АО "Грузинская железная дорога" - компания, имеющая стратегическое значение для Грузии. Владельцем 100% доли ГЖД является государство.
Сегодня "Грузинская железная дорога" эксплуатирует железную дорогу общей длиной 2 тысячи километров, а также 259 пассажирских и 109 грузовых пунктов назначения.