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Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника Земли

Станция "Луна-25" разбилась о поверхность спутника Земли

Вопросами выяснения причин потери космического аппарата займется специально формируемая межведомственная комиссия 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T14:48+0400

2023-08-20T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Автоматическая станция "Луна-25", по предварительным расчетам, прекратила существование, столкнувшись с поверхностью Луны, говорится в сообщении Роскосмоса.19 августа была предусмотрена выдача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты.В Роскосмосе подчеркнули, что меры по поиску аппарата и установки с ним связи 19 и 20 августа результатов не дали."По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных КА "Луна-25" перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны", – заявили в госкорпорации."Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны спутника Земли >>Вопросами выяснения причин потери космического аппарата займется специально формируемая межведомственная комиссия.Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02:10 мск 11 августа. 12 и 14 августа аппарат совершил две коррекции траектории. В среду, 16 августа, автоматическая станция вышла на окололунную орбиту. На 21 августа была запланирована посадка аппарата.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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