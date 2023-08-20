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В Грузии с сентября усилят защиту прав работающих за границей граждан

В Грузии с сентября усилят защиту прав работающих за границей граждан

Компании-посредники, которые помогают гражданам Грузии трудоустроиться за границей, обязаны предоставить сертификаты 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T23:26+0400

2023-08-20T23:26+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Поправки, внесенные в Закон Грузии "О трудовой миграции", вступят в силу с 1 сентября 2023 года, сообщает пресс-служба Минздрава Грузии. Основная цель поправок – максимальная защита прав граждан Грузии, ищущих работу за границей. А также систематическая регистрация и защита прав иностранных граждан, проживающих и работающих в Грузии. Согласно поправкам в законодательстве, компании-посредники, которые помогают гражданам Грузии трудоустроиться за границей, обязаны предоставить сертификаты. Кроме того, иностранные граждане, работающие в Грузии, будут зарегистрированы в специальной электронной системе. Больше всего мигрантов из Германии было депортировано в Грузию – немецкие СМИ >>Регистрация в той же системе становится обязательной для обладателей рабочих резидентских и эмиграционных виз в стране. Для максимальной эффективности изменений в новом законе предусмотрены механизмы мониторинга и исполнения, которые будет реализовывать Служба инспекции труда. В Германии назвали количество депортированных в Грузию >>Представители Минздрава лично представили поправки к закону тем компаниям-посредникам, которые работают в направлении трудоустройства граждан Грузии за рубежом. Выступая на мероприятии, заместитель министра здравоохранения Тамила Баркалая отметила, что государство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с представителями отрасли, чтобы сделать процессы прозрачными и максимально позитивно отразить изменения на деятельности как сотрудников, так и посредников компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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