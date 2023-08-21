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БРИКС станет одной из опор нового миропорядка – МИД РФ

БРИКС станет одной из опор нового миропорядка – МИД РФ

Дипломат отметил, что в числе приоритетов объединения – укрепление потенциала Нового банка развития 21.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Объединение БРИКС запустило процесс расширения объединения, чтобы стать одной из опор более справедливого полицентричного миропорядка, говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова, опубликованной в южноафриканском журнале "Убунту".Российский высокопоставленный дипломат отметил работу над развитием взаимодействия БРИКС с государствами мирового большинства, в частности, со странами Африки.По его словам, объединение не ставит перед собой цель подменить многосторонние механизмы и стать новым коллективным гегемоном.Глава российского МИД также отметил, что в числе приоритетов объединения – укрепление потенциала Нового банка развития, пула условных валютных резервов БРИКС, совершенствование платежных механизмов, повышение роли национальных валют во взаимных расчетах."Планируется, что эти вопросы будут в фокусе внимания на саммите БРИКС в Йоханнесбурге", – написал Лавров в статье.Он выразил уверенность, что юбилейный XV саммит станет очередной вехой в отношениях стратегического партнерства и определит ключевые приоритеты деятельности БРИКС на грядущие годы.Делегация ООН примет участие в саммите БРИКС>>Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, там будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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