https://sputnik-georgia.ru/20230821/borba-za-vlast-ne-vykhodya-iz-kliniki-saakashvili-nachinaet-predvybornuyu-kampaniyu-281529376.html

Борьба за власть, не выходя из клиники: Саакашвили начинает предвыборную кампанию

Борьба за власть, не выходя из клиники: Саакашвили начинает предвыборную кампанию

Представитель экс-президента намерена объездить всю страну и выслушать проблемы населения 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T14:07+0400

2023-08-21T14:07+0400

2023-08-21T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Экс-президент Грузии, осужденный Михаил Саакашвили с завтрашнего дня при помощи своего представителя Софо Джапаридзе начинает предвыборную кампанию по регионам Грузии, чтобы выслушать проблемы населения, рассказала Джапаридзе журналистам на пресс-конференции в клинике "Вивамеди". Саакашвили менял свое решение об уходе/возвращении в грузинскую политику за неполные два года несколько раз. Через своих адвокатов в 2022 году Саакашвили заявил, что его больше не интересует грузинская политика, а главное сейчас – спасение его жизни. Вскоре после того, как в мае 2023 года ЕСПЧ отклонил его иск о переводе на лечение в зарубежную клинику, Саакашвили изменил решение. По ее словам, при желании граждане смогут написать письма на имя Михаила Саакашвили, который готов выслушать каждого. "Назовем это предвыборной кампанией. Это означает начало победной кампании. Начинаю шествие в масштабе всей Грузии, поеду повсюду, встречусь со всеми, всех выслушаю. Наши граждане напишут письма Михаилу Саакашвили, и не только в письменном виде, передадут и на словах", – сказала Джапаридзе. Представитель экс-президент призвала сторонников "Единого национального движения" и соратников Саакашвили к сплоченности, чтобы подготовиться к решающей битве. Возвращение Саакашвили в Грузию она назвала самоотверженностью, что является высшим проявлением патриотизма. При этом, как отметила Джапаридзе, состояние здоровья Саакашвили остается тяжелым. Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога>>"Несмотря на то, что состояние его здоровья очень тяжелое, он продолжает бороться за спасение своей родины. Его боевой дух высочайший, и он обязательно будет бороться до конца за свободу страны и спасение родины", – сказала Джапаридзе. Хотя еще в сентябре 2022 года старший сын Саакашвили Эдуард рассказал журналистам, что экс-президент Грузии осознает, что допустил ошибку, вернувшись на родину. По его словам, "роль Миши в грузинской политике непонятна для будущего", а его отец, видимо, сам понимает, что его политическое будущее больше возможно на Украине, нежели в Грузии. Мнение оппозиции Грузинские оппозиционеры без энтузиазма отнеслись к желанию экс-президента активно участвовать в политике. Так, еще в июне лидер оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия назвал данное желание Саакашвили беспринципным и наносящим ущерб грузинскому народу, а также политическим процессам. По словам Бокерия, нельзя вначале заявлять, что ты – украинец и тебя не интересует грузинская политика через своих адвокатов, а затем делать вид, что таких заявлений не было. Каково состояние экс-президента Саакашвили – заключение экспертов от Народного защитника>>Лидер другой оппозиционной партии "Граждане", депутат Алеко Элисашвили также в июне заявил, что бывшая правящая партия "Единое национальное движение" никогда не должна вернуться к власти. Мнение власти Возвращение Саакашвили к активной политической деятельности в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" назвали фейк-пиаром. По словам исполнительного секретаря партии Мамуки Мдинарадзе, для возвращения в политику Саакашвили для начала нужно вернуть себе гражданство Грузии, так как экс-президент является гражданином Украины. "Куда он возвращается? Как возвращается?" – возмутился Мдинарадзе. Страсти вокруг Саакашвили С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Любимая игрушка сломалась, или Чего Запад хочет от Грузии>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Власти времен Саакашвили действовали против интересов государства – премьер Грузии>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, тбилиси, варшава, михаил саакашвили, мамука мдинарадзе, гига бокерия, единое национальное движение, еспч, возвращение и арест саакашвили