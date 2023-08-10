https://sputnik-georgia.ru/20230810/kakovo-sostoyanie-eks-prezidenta-saakashvili---zaklyuchenie-ekspertov-ot-narodnogo-zaschitnika-281111207.html

Каково состояние экс-президента Саакашвили – заключение экспертов от Народного защитника

Каково состояние экс-президента Саакашвили – заключение экспертов от Народного защитника

Уже больше года осужденный экс-президент находится на лечении в частной клинике в Тбилиси 10.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-10T15:13+0400

2023-08-10T15:13+0400

2023-08-10T15:28+0400

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политика

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ТБИЛИСИ, 10 авг — Sputnik. Группа экспертов, приглашенных Народным защитником Грузии, подготовила заключение о состоянии здоровья осужденного экс-президента страны Михаила Саакашвили, согласно которому сохраняется постепенная медленная динамика ухудшения состояния пациента.С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания.Согласно заключению, неврологический статус Саакашвили практически не изменился – по-прежнему отмечаются когнитивный дефицит, атаксия (нарушение моторики), гипестезия (пониженная чувствительность к реальным раздражителям), а также диффузный упадок сил. Кроме того, у пациента выраженная микроцитарная анемия (дефицит железа), которая углубляется и управляется клинически инфузиями крови и ее продуктов. Саакашвили снова не соблюдает рекомендации врачей – глава Минюста>>Учитывая данные за 22-23 мая 2023 года, гематокрит (доля эритроцитов в крови) составил 22%, ретикулоциты – 0,5% (5‰), что указывает на то, что индекс продукции ретикулоцитов 0,1, и с высокой вероятностью означает неадекватную реакцию костного мозга. Группа специалистов считает, что такие данные на фоне повышенного ферритина и нормального содержания железа свидетельствуют о хроническом заболевании (в данном случае о белковой недостаточности – голодании). На это указывают гипопротеинемия и гипофибриногенемия. Электролитный дисбаланс также является выражением дефицита питательных веществ. Лечащие врачи оценивают состояние больного как стабильное, средней тяжести и заслуживающего внимания. Только в одной записи от 31 мая 2023 года говорится, что состояние остается тяжелым. Примечательно также, что после 14 июля 2023 г. наблюдается снижение лейкоцитов (лейкопения), что также может быть следствием супрессии костного мозга. Скандал с биоматериалом Саакашвили не сожжет мостов Грузии с Польшей – вице-спикер>>Если такая тенденция сохранится, то это означает, что супрессия костного мозга в настоящее время более выражена, чем раньше, что является признаком ухудшения общей ситуации. Альтернативной проблемой лейкопении может быть также дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты в результате неправильного питания, что в этом смысле свидетельствует об ухудшении состояния. Могут быть и другие альтернативные причины, например вирусная инфекция. Группа врачей продолжит наблюдение за процессом управления состоянием здоровья Михаила Саакашвили и будет периодически, с интервалом в два-четыре месяца, посещать пациента, а также изучать медицинскую документацию. В случае крайней необходимости визит будет осуществлен и внепланово. Следующий визит группы врачей к пациенту Михаилу Саакашвили запланирован на сентябрь. Что касается управления состоянием здоровья Саакашвили в клинике, то в этом отношении группа врачей Народного защитника особых замечаний не имеет.Нет особых замечаний и к руководству клиники. Продолжается симптоматическое лечение, что с их стороны является прагматичным подходом, отмечено в заключении. Члены группы специалистов/экспертов: Георгий Григолия, Георгий Качарава, Тенгиз Цуладзе, Нино Заврашвили, Аида Гозалова.Страсти вокруг Саакашвили С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Министр юстиции Грузии ответил тем, кто пытается замять инцидент с польским врачом>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Нечеловеческого обращения с Саакашвили в заключении не было – данные следствия>>Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.

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грузия, новости, михаил саакашвили, народный защитник грузии, тбилисский городской суд, политика