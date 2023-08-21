https://sputnik-georgia.ru/20230821/festival-nochnye-serenady-startuet-v-gruzii-gala-kontsertom-v-borzhomi-281536819.html

Фестиваль "Ночные серенады" стартует в Грузии гала-концертом в Боржоми

Фестиваль "Ночные серенады" стартует в Грузии гала-концертом в Боржоми

Музыкальный фестиваль продлится до 24 сентября, публику ожидают концерты в Тбилиси, Батуми и Боржоми 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T18:44+0400

2023-08-21T18:44+0400

2023-08-21T18:50+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Международный фестиваль классической музыки "Ночные серенады" откроется гала-концертом в Боржоми (регион Самцхе-Джавахети) 22 августа, сообщают организаторы мероприятия. Музыкальный фестиваль продлится до 24 сентября. В течение месяца публику ожидают концерты в Тбилиси, Батуми и Боржоми. Основатель фестиваля – всемирно известная скрипачка и дирижер Лиана Исакадзе. После гала-концерта в Боржоми, 24 и 25 августа фестиваль переместится в Драматический театр имени Ильи Чавчавадзе в Батуми. Следующие три концерта состоятся в сентябре на сцене большого зала Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили. Фестиваль "Ночные серенады" вновь соберет грузинских и зарубежных звезд музыки >>В этом году в фестивале принимают участие всемирно известные грузинские и зарубежные звезды, а также молодые талантливые музыканты. Среди участников фестиваля дирижер из Италии Беатриче Венези, грузинская скрипачка Верико Чумбуридзе, итальянская скрипачка Лаура Марцадори, оперный певец из Италии Рикардо Маринельо и тенор Георгий Ониани. Основной оркестр фестиваля – "Виртуозы Грузии", а партнер "Ночных серенад" – Национальный симфонический оркестр. "Ночные серенады" – международный фестиваль с самой длинной историей в Грузии, который существует уже 41 год. Каждое лето фестиваль проходил в Пицунде (Бичвинта, Абхазия) и имел огромную популярность. В 1991-м фестиваль прекратил свое существование и только спустя 18 лет, в 2009 году, его удалось возродить в Аджарии. Идея создания фестиваля принадлежит Лиане Исакадзе – грузинской скрипачке и дирижеру, народной артистке Грузии, одной из величайших музыкантов века. С 2018 года художественным руководителем фестиваля является Георгий Исакадзе – музыкант и педагог, основатель и директор Ингольштадтской и Мюнхенской академии, школы музыки и танца, племянник Лианы Исакадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, боржоми, тбилиси, батуми, лиана исакадзе, фестиваль "ночные серенады"