https://sputnik-georgia.ru/20230821/gospozha-posol-vy-vreditel---deputat-parlamenta-gruzii-o-kelli-degnan-281540414.html

"Госпожа посол, вы вредитель" – депутат парламента Грузии о Келли Дегнан

"Госпожа посол, вы вредитель" – депутат парламента Грузии о Келли Дегнан

Посол США своей деятельностью, своими заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе, заявил депутат 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T22:34+0400

2023-08-21T22:34+0400

2023-08-21T22:40+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Представитель парламентского большинства Ираклий Заркуа назвал завершающую свою работу посла США в Грузии Келли Дегнан вредителем, отметив, что на этом посту она не состоялась. Депутат от правящей партии "Грузинская места – демократическая Грузия" прокомментировал интервью Дегнан, данное иностранному СМИ, в котором дипломат раскритиковала систему электронных выборов, внедренную в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. Депутат выразил сожаление в связи с тем, что Дегнан своей деятельностью, своими заявлениями усилила поляризацию в грузинском обществе, "и демонстрация этого – то что мы услышали в конце", – добавил он. Как отметил депутат, Дегнан сомневается в электронных выборах, которые правительство внедрило по рекомендации США, и более того, уже использовало на практике. "Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию >>"У нас были промежуточные выборы, в том числе в Крцаниси, Терджоле и так далее, мы избрали мэров и собираемся использовать в Гори на промежуточных выборах в октябре. Где это проводилось электронно, ни одной проблемы или ошибки не было зафиксировано", – сказал Закруа. По его словам, все, включая международных наблюдателей и местные неправительственные организации, признали, что голосование с использованием электронных технологий исправно. В свою очередь Дегнан призвала грузинский народ выйти и принять участие в выборах, а также обеспечить то, чтобы их голоса были услышаны, а выбор подсчитан. По ее словам, менее важно, есть ли у США доверие к результату, но избиратели и народ Грузии должны верить в то, что выборы действительно честные и отражают волю грузинского народа. Парламентские выборы пройдут в Грузии осенью 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, парламентские выборы в грузии 2024