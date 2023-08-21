https://sputnik-georgia.ru/20230821/sila-naroda-po-amerikanskim-merkam-v-gruzii-nuzhno-arestovat-vsyu-oppozitsiyu-281537314.html

"Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию

"Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию

Если Трамп обвиняется прокуратурой за свои заявление, то ясно, что американская демократия находится в тотальном кризисе, говорится в заявлении движения 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T19:11+0400

2023-08-21T19:11+0400

2023-08-21T19:16+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Всю грузинскую оппозицию, руководителей оппозиционных телеканалов и председателей богатых НПО нужно арестовать, если следовать американскому стандарту, говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". В "Силе народа" отреагировали на новое обвинение экс-президенту США Дональду Трампу: "Заговор с целью обмана США". В обвинительном документе говорится, что более двух месяцев со дня выборов обвиняемый Трамп распространял ложь о том, что выборы были сфальсифицированы и что в действительности победил он. При этом, по их утверждению, Трамп знал, что проиграл. В "Силе народа" обвинили дипломатов в том, что те назвали лживые обвинения оппозиции в фальсификации выборов политическим кризисом , и на основании всего этого правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" пришлось подписать с частью оппозиции кабальное соглашение 19 апреля под эгидой президента Европейского совета Шарля Мишеля. Как говорится в заявлении, совершенно абсурдно обвинять Трампа в протесте против выборов. Так как на тот момент еще действующий президент лишь выразил сомнения в их легитимности, но не предпринял никаких активных действий. Если он обвиняется прокуратурой, то ясно, что американская демократия находится в тотальном кризисе. Что касается Грузии, то здесь, по мнению "Силы народа", есть все основания для обвинения радикалов. Трампа обвинили в попытке сорвать выборы через штурм Капитолия >>"Грузинские радикалы не только выражали сомнения, но и устраивали перманентные акции, пытались прорваться в ЦИК, оскорбляли полицию, несколько месяцев саботировали работу парламента и требовали проведения внеочередных парламентских выборов. Все это поддерживали богатые НПО", – говорится в заявлении. В "Силе народа" обвинили грузинские НПО в том, что они сфальсифицировали результаты параллельного подсчета голосов, избыточные данные в протоколах, врали, что ЦИК опубликовал результаты выборов с опозданием, и из-за всего этого сами поставили под сомнение легитимность выборов. При этом оппозиция и ее зарубежные и отечественные покровители-сателлиты еще долго продолжали распространять ложь о нелегитимности парламента, говорится в заявлении. "На основании действующего в Грузии Уголовного кодекса, который соответствует правам человека, должно быть возбуждено уголовное дело о заговоре против конституционного строя Грузии и об обмане грузинского народа. Надеемся, что прокуратура проявит серьезный интерес к этому вопросу", – говорится в заявлении. В "Силе народа" считают, что это будет иметь значительный превентивный эффект и для парламентских выборов 2024 года. Цель США завладеть судебной системой Грузии – "Сила народа" >>Оппозиция и "Грузинская мечта" начали диалог сразу после парламентских выборов 31 октября, чтобы найти выход из политического кризиса. Оппозиция назвала выборы сфальсифицированными. Посредниками выступили международные партнеры Грузии – послы США и ЕС. Оппозиция требовала назначения досрочных выборов, изменений Избирательного кодекса, смены избирательной администрации и освобождения "политзаключенных" – Ники Мелия и Георгия Руруа. Помилование Ники Гварамия усилило поляризацию – глава "Грузинской мечты">>Для разрешения кризиса президент Европейского совета Шарль Мишель в апреле предложил грузинским властям и оппозиции подписать соглашение, которое должно устроить все политические партии. Представители оппозиционных партий и "Грузинской мечты" 19 апреля подписали соглашение, предложенное президентом Евросовета, для урегулирования политического кризиса в Грузии. При этом крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движения" на тот момент отказалась присоединится к соглашению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, дональд трамп, ника мелия, ника гварамия, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, келли дегнан, сша