https://sputnik-georgia.ru/20230821/gruzinskie-voditeli-pobili-ocherednoy-rekord-po-narusheniyam--poslednie-dannye-281499720.html

Грузинские водители побили очередной рекорд по нарушениям – последние данные

Грузинские водители побили очередной рекорд по нарушениям – последние данные

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в стране является превышение скорости 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T07:01+0400

2023-08-21T07:01+0400

2023-08-21T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2023 года, составило 2,4 миллиона, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам топ-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 30 июня 2023 года было выписано 604 468 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знака "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за первое полугодие 2023 года в Грузии было выписано 503 014 штрафов за это нарушение. Размер штрафа – 10 лари. 3. Небрежное вождение На третьем месте – несоблюдение водителями Всего таких нарушений было зафиксировано 346 742, и штраф за них составляет 20 лари. 4. Отсутствие техосмотра На четвертое место вышла передача другому лицу или запуск в эксплуатацию транспортного средства, которое не прошло необходимый технический осмотр. Всего в Грузии за шесть месяцев было выписано 319 160 подобных штрафов. Штраф за это нарушение составляет 50 лари. 5. Разговоры за рулем Замыкают пятерку нарушений разговоры по телефону за рулем. Всего таких нарушений в стране было зафиксировано 74 287. Штраф составляет 30 лари. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 30 июня 2023 года в Грузии было выписано 1,6 миллиона видеоштрафов на сумму 79,7 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии за полгода были оштрафованы на сумму около 43,5 миллиона лари. Трагедия на западе Грузии: машина сбила подростка на велосипеде >>>В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 227 605 водителей. Исчерпали допустимый лимит 36 человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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пдд, грузия, новости, общество, автомобили, техосмотр автомобилей, грузинские дороги, машины и их водители, водительские права, водители