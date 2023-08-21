https://sputnik-georgia.ru/20230821/gruziya-bolshe-prodaet-chem-pokupaet--spisok-stran-iz-chisla-krupneyshikh-torgovykh-partnerov--281531145.html

Грузия больше продает, чем покупает – список стран из числа крупнейших торговых партнеров

Грузия больше продает, чем покупает – список стран из числа крупнейших торговых партнеров

Экспорт в Азербайджан превысил 485 миллионов долларов, а импорт – 362 миллиона долларов 21.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Азербайджан, Армения, Казахстан и Киргизия входят в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии, а также в число стран, куда вывозится больше товаров, чем импортируется, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат" на январь-июль 2023 года. Экспорт в Азербайджан в январе-июле составил 485,3 миллиона долларов, а импорт – 362,6 миллиона долларов. В Армению Грузия экспортировала товаров на сумму 495 миллионов долларов, а импортировала – на 239,5 миллиона долларов. Экспорт в Казахстан составил 354,6 миллиона долларов, а импорт – 16,5 миллиона долларов. В Киргизию было вывезено товаров на 350,7 миллиона долларов, а завезено в Грузию – на 2,9 миллиона долларов. Вино, голубика, рыбий жир и улитки – какие агропродукты экспортирует Грузия>>За отчетный период торговый оборот Грузии превысил 12,1 миллиарда долларов, что на 18% больше данных за семь месяцев 2022 года. Из них 3 583,4 миллиарда долларов (15,9%) пришлось на экспорт, а 8 522,1 миллиарда долларов (19%) – на импорт, согласно данным на сайте "Сакстат".Доля торговли с десятью крупнейшими торговыми партнерами Грузии составляет 68,7%. Первые строчки в этом списке занимают Турция, Россия, США и Китай. Далее следуют Азербайджан, Армения, Германия. Замыкают десятку Казахстан, Киргизия и Япония. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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