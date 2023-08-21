https://sputnik-georgia.ru/20230821/gruziya-voshla-v-top-5-stran-blizhnego-zarubezhya-po-tempam-rosta-eksporta-v-rossiyu-281540038.html

Грузия вошла в ТОП-5 стран ближнего зарубежья по темпам роста экспорта в Россию

Грузия вошла в ТОП-5 стран ближнего зарубежья по темпам роста экспорта в Россию

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T23:00+0400

2023-08-21T23:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Грузия вошла в пятерку стран по темпам роста экспорта товаров в Россию из дружественных стран ближнего зарубежья, следует из анализа РИА Новости данных статведомств этих стран.Согласно данным исследования, Грузия поставила в первом полугодии товаров на 343 миллиона долларов, что больше показателя годом ранее на 34%.В целом экспорт товаров из дружественных стран ближнего зарубежья в Россию вырос за первое полугодие текущего года в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до рекордных 9,3 миллиарда долларов Сильнее всего экспорт в Россию нарастила Армения – втрое, до 1,7 миллиарда долларов, что стало историческим максимум для страны. На втором месте расположился Таджикистан, увеличивший поставки в 1,9 раза – до 84,2 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Азербайджан с ростом экспорта в Россию в 1,6 раза – до 621,1 миллиона долларов. Казахстан, остающийся крупнейшим поставщиком товаров для России среди государств ближнего зарубежья, нарастил поставки на 38% – до 4,9 миллиарда долларов.Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные >>В то же время эти государства в текущем году нарастили импорт российских товаров на 23% – до 16,6 миллиарда долларов. Сильнее всего закупки выросли у Азербайджана и Грузии – на 31%, до 1,5 миллиарда и 927 миллиона долларов, соответственно. Исследование проводилось на основе данных национальных статистических ведомств государств ближнего зарубежья (за исключением входящих в ЕС стран) за первое полугодие текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Беларусь, Туркменистан и Молдова соответствующую информацию на середину августа не раскрыли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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