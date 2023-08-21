https://sputnik-georgia.ru/20230821/khochet-no-ne-mozhet---deputat-o-vozvraschenii-saakashvili-v-gruzinskuyu-politiku-281531443.html

Хочет, но не может – депутат о возвращении Саакашвили в грузинскую политику

Хочет, но не может – депутат о возвращении Саакашвили в грузинскую политику

По словам депутата, Саакашвили должен уважать законодательство суверенного государства 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T14:54+0400

2023-08-21T14:54+0400

2023-08-21T14:56+0400

политика

грузия

новости

украина

михаил саакашвили

петр порошенко

мамука мдинарадзе

варшава

тбилиси

единое национальное движение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/03/269145823_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_b854cb62a4c0243892eb11a51a3b9d90.jpg

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому он не может проводить предвыборную кампанию в Грузии, заявил председатель парламентского Комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе журналистам. О своем решении вернуться в политику Саакашвили заявил в середине июня, тем самым опровергнув свое же заявление годичной давности. Представитель Саакашвили, член "Единого национально движения" Софо Джапаридзе заявила, что с 22 августа экс-президент Грузии с ее помощью начинает предвыборную кампанию в регионах Грузии и готов выслушать проблемы населения. По словам депутата, Саакашвили должен уважать законодательство суверенного государства, его правила и порядки. Как подчеркнул Сарджвеладзе, Саакашвили не осталось места в грузинской политике. "Ему просто не осталось места в грузинской политике. Это может быть его желанием, и мы увидим попытки сделать это, но это неправомерно", – заявил Сарджвеладзе. Ранее о том, что без гражданства Грузии Саакашвили не может вернуться в грузинскую политику заявил исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта – демократичская Грузия" Мамука Мдинарадзе. Борьба за власть, не выходя из клиники: Саакашвили начинает предвыборную кампанию>>Грузинское гражданство Саакашвили утратил в 2015 году по причине получения украинского. Спустя два года в 2017 году экс-президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Объяснил он это тем, что политик скрыл при получении украинского паспорта, что в Грузии против него заведены уголовные дела. Тогда же бывший президент Грузии стал лицом без гражданства. Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году вскоре после своего избрания вернул гражданство Саакашвили. Страсти вокруг Саакашвили С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди". Саакашвили лечат от кахексии, вызванной недостатком питания. На днях Саакашвили осмотрела группа польских врачей. Комментариев для СМИ они делать не стали. Клинический директор "Вивамеди" Зураб Чхаидзе заявил, что эти врачи полностью согласились с тактикой лечения Саакашвили и целесообразностью проведенных исследований. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Есть ли шанс возвращения Саакашвили в политику? – мнение политолога>>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Адвокаты Саакашвили пытались через суд вызволить его на свободу по состоянию здоровья. Они даже пригласили американских экспертов, которые заявили на суде, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами и что он находится при смерти, но грузинские суды сочли более убедительными аргументы Специальной пенитенциарной службы Минюста и отказались освобождать экс-президента. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила на суде наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили приглашенные защитой эксперты, а отказом от нормального питания. Каково состояние экс-президента Саакашвили – заключение экспертов от Народного защитника>>Позже стало известно, что семья Саакашвили заплатила американской юридической компании Akerman LLP за лоббирование его интересов за рубежом более 917,1 тысячи долларов. Из них 300 тысяч долларов компания заплатила зарубежным врачам, которые дали показания в суде в пользу освобождения Саакашвили. В апреле адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на отказ грузинских судов освободить или отсрочить наказание для него. В мае Страсбургский суд опубликовал решение, согласно которому экс-президенту было отказано в переводе в Варшаву. Кроме того, государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

украина

варшава

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, украина, михаил саакашвили, петр порошенко, мамука мдинарадзе, варшава, тбилиси, единое национальное движение, тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили