https://sputnik-georgia.ru/20230821/nazvana-prichina-krusheniya-apparata-luna-25-281538333.html

Названа причина крушения аппарата "Луна-25"

Названа причина крушения аппарата "Луна-25"

Комиссия по расследованию уже создана и начала работу, ее результаты учтут при планировании следующих миссий 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T20:29+0400

2023-08-21T20:29+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат "врезался" в спутник Земли, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, передает РИА Новости.Предполагалось, что 21 августа станция сядет на Луне к северу от кратера Богуславский на видимой стороне. Главной целью миссии называлось исследование грунта естественного спутника Земли на наличие льда.Эксперимент, как отметил глава "Роскосмоса", проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали "все о положении корабля"."Тем не менее в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными", – добавил Борисов."Луна-25" сделала первый снимок обратной стороны спутника Земли >>Первую за почти 50 лет отечественную лунную станцию создали в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. Ракета "Союз 2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и установленной на нем "Луной-25" 11 августа стартовала с космодрома Восточный. Через несколько минут "Фрегат" вышел на орбиту Земли, а через час и 20 минут после старта он направил станцию на траекторию перелета к Луне.За время полета станция два раза скорректировала траекторию, а 16 августа, после выдачи двух тормозных импульсов, вышла на орбиту Луны высотой около 100 километров. За время полета станция передавала на Землю данные с научных приборов, а также несколько фотографий, в том числе снимок кратера Зееман на Южном полюсе Луны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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