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"Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии
"Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии
Нет никакой основы для тревоги, паники и, в целом, на это больше не должны обращать особого внимания, заявил министр 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T20:05+0400
2023-08-21T20:05+0400
2023-08-21T20:56+0400
грузия
общество
новости
зураб азарашвили
тенгиз церцвадзе
коронавирус covid-19
штамм коронавируса "омикрон"
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Минздрав Грузии проинформирует население Грузии о распространении коронавирусной инфекции, если возникнет такая необходимость, а пока ничего особенного не происходит, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии на днях опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("Эрис"). Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе заявил, что этот штамм может быть уже в Грузии, хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было. Министр призвал всех не обострять внимание на данную тему и пытаться внести в общество стрессовое положение. Азарашвили назвал коронавирус одной обыкновенной инфекцией. По словам министра, когда была пандемия коронавируса в Грузии и в целом во всем мире, действовал особый режим, и жизнь людей шла по этим режимам. "Нет никакой основы для тревоги, паники и в целом на это больше не должны обращать особого внимания", – подчеркнул Азарашвили. Новый подтип коронавируса EG.5 может быть уже в Грузии – инфекционист >>Министр подчеркнул, что новые названия подтипов, которые периодически появляются в Интернете, являются лишь предметом научного изучения, и они никак не должны влиять на настроение населения. В Грузии в среднем выявляют до 300 новых случаев COVID в сутки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", министерство здравоохранения грузии
грузия, общество, новости, зураб азарашвили, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", министерство здравоохранения грузии
"Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии
20:05 21.08.2023 (обновлено: 20:56 21.08.2023)
Нет никакой основы для тревоги, паники и, в целом, на это больше не должны обращать особого внимания, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Минздрав Грузии проинформирует население Грузии о распространении коронавирусной инфекции, если возникнет такая необходимость, а пока ничего особенного не происходит, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили.
Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии на днях опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("Эрис"). Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе заявил, что этот штамм может быть уже в Грузии, хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было.
"То, что было несколько лет назад, осталось в прошлом и сегодня нет никакой основы повторения подобной ситуации", – заявил Азарашвили в эфире телекомпании "Имеди".
Министр призвал всех не обострять внимание на данную тему и пытаться внести в общество стрессовое положение. Азарашвили назвал коронавирус одной обыкновенной инфекцией.
По словам министра, когда была пандемия коронавируса в Грузии и в целом во всем мире, действовал особый режим, и жизнь людей шла по этим режимам.
"Нет никакой основы для тревоги, паники и в целом на это больше не должны обращать особого внимания", – подчеркнул Азарашвили.
Министр подчеркнул, что новые названия подтипов, которые периодически появляются в Интернете, являются лишь предметом научного изучения, и они никак не должны влиять на настроение населения.
В Грузии в среднем выявляют до 300 новых случаев COVID в сутки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения.