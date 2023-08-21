https://sputnik-georgia.ru/20230821/nichego-osobennogo-ne-proiskhodit---ministr-o-novom-variante-koronavirusa-v-gruzii-281537957.html

"Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии

"Ничего особенного не происходит" – министр о новом варианте коронавируса в Грузии

Нет никакой основы для тревоги, паники и, в целом, на это больше не должны обращать особого внимания, заявил министр 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T20:05+0400

2023-08-21T20:05+0400

2023-08-21T20:56+0400

грузия

общество

новости

зураб азарашвили

тенгиз церцвадзе

коронавирус covid-19

штамм коронавируса "омикрон"

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Минздрав Грузии проинформирует население Грузии о распространении коронавирусной инфекции, если возникнет такая необходимость, а пока ничего особенного не происходит, заявил глава ведомства Зураб Азарашвили. Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии на днях опроверг информацию о выявлении в стране заражения новым вариантом омикрон-штамма коронавируса EG.5 ("Эрис"). Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе заявил, что этот штамм может быть уже в Грузии, хотя лабораторного подтверждения инфицирования пока не было. Министр призвал всех не обострять внимание на данную тему и пытаться внести в общество стрессовое положение. Азарашвили назвал коронавирус одной обыкновенной инфекцией. По словам министра, когда была пандемия коронавируса в Грузии и в целом во всем мире, действовал особый режим, и жизнь людей шла по этим режимам. "Нет никакой основы для тревоги, паники и в целом на это больше не должны обращать особого внимания", – подчеркнул Азарашвили. Новый подтип коронавируса EG.5 может быть уже в Грузии – инфекционист >>Министр подчеркнул, что новые названия подтипов, которые периодически появляются в Интернете, являются лишь предметом научного изучения, и они никак не должны влиять на настроение населения. В Грузии в среднем выявляют до 300 новых случаев COVID в сутки. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма EG.5. Инфекционисты не исключают, что Грузия, как и многие страны мира, должна готовиться к новой волне распространения коронавируса. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Жертвами инфекции в стране стали 16 811 человек. Прививку от коронавируса сделали более 2,8 миллиона человек из 3,7 миллиона населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, тенгиз церцвадзе, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон", министерство здравоохранения грузии