https://sputnik-georgia.ru/20230821/pravyaschaya-partiya-privetstvuyut-initsiativu-proverit-finansirovanie-politikov-v-gruzii-281537797.html

Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии

Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии

В Грузии партии создают абсурдные неправительственные организации, которые аффилированы с этими партийными структурами, заявил депутат 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T19:39+0400

2023-08-21T19:39+0400

2023-08-21T20:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Инициатива начать расследование относительно получения партиями незаконных пожертвований через созданные ими НПО – хорошая идея, заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа. Основатель "Центра регионального развития и содействия" Давид Чихелидзе требует от Службы аудита изучить вопрос получения партиями незаконных пожертвований через создание неправительственных общественных организаций. По его словам, неоднократно было сказано, что в Грузии партии создают абсурдные неправительственные организации, которые аффилированы с этими партийными структурами и получают финансирование от международных организаций. "Это запрещено нашей конституцией и законодательством", – сказал Заркуа. В том случае, если такие факты будут обнаружены, депутат призвал организации, которые будут изучать этот вопрос, обнародовать данные. "Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию >>"Я призываю исследовательские организации немедленно обнародовать организации, государства и структуры, которые финансируют этих радикалов, в интересы которых входит хаос, беспорядок, а затем и открытие второго фронта, о котором, в том числе, не раз говорила нам украинская власть", – сказал Заркуа. Среди партий, которые нужно проверить на финансирование через НПО в обход законодательства, "Центр регионального развития и содействия" назвал: "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Европейскую Грузию", партию экс-премьера Гахария "За Грузию", "Алеко Элисашвили – Граждане", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа" и "Республиканскую партию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, антикоррупционное бюро