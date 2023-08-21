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Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии
Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии
В Грузии партии создают абсурдные неправительственные организации, которые аффилированы с этими партийными структурами, заявил депутат 21.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-21T19:39+0400
2023-08-21T19:39+0400
2023-08-21T20:52+0400
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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Инициатива начать расследование относительно получения партиями незаконных пожертвований через созданные ими НПО – хорошая идея, заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа. Основатель "Центра регионального развития и содействия" Давид Чихелидзе требует от Службы аудита изучить вопрос получения партиями незаконных пожертвований через создание неправительственных общественных организаций. По его словам, неоднократно было сказано, что в Грузии партии создают абсурдные неправительственные организации, которые аффилированы с этими партийными структурами и получают финансирование от международных организаций. "Это запрещено нашей конституцией и законодательством", – сказал Заркуа. В том случае, если такие факты будут обнаружены, депутат призвал организации, которые будут изучать этот вопрос, обнародовать данные. "Сила народа": по американским меркам в Грузии нужно арестовать всю оппозицию >>"Я призываю исследовательские организации немедленно обнародовать организации, государства и структуры, которые финансируют этих радикалов, в интересы которых входит хаос, беспорядок, а затем и открытие второго фронта, о котором, в том числе, не раз говорила нам украинская власть", – сказал Заркуа. Среди партий, которые нужно проверить на финансирование через НПО в обход законодательства, "Центр регионального развития и содействия" назвал: "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Европейскую Грузию", партию экс-премьера Гахария "За Грузию", "Алеко Элисашвили – Граждане", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа" и "Республиканскую партию".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, антикоррупционное бюро
грузия, новости, политика, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, антикоррупционное бюро
Правящая партия приветствуют инициативу проверить финансирование политиков в Грузии
19:39 21.08.2023 (обновлено: 20:52 21.08.2023)
В Грузии партии создают абсурдные неправительственные организации, которые аффилированы с этими партийными структурами, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Инициатива начать расследование относительно получения партиями незаконных пожертвований через созданные ими НПО – хорошая идея, заявил член парламентского большинства Ираклий Заркуа.
Основатель "Центра регионального развития и содействия" Давид Чихелидзе требует от Службы аудита изучить вопрос получения партиями незаконных пожертвований через создание неправительственных общественных организаций.
"Это очень хорошая инициатива. Я не знаю, какая организация начала это. Я думаю, что они должны обращаться не в аудиторскую службу, а в антикоррупционное бюро, в ведение которого эта функция будет передана, если не ошибаюсь, с осени. Поэтому, если где-то есть подобное нарушение, его нужно пресечь", – сказал Заркуа журналистам.
По его словам, неоднократно было сказано, что в Грузии партии создают абсурдные неправительственные организации, которые аффилированы с этими партийными структурами и получают финансирование от международных организаций.
"Это запрещено нашей конституцией и законодательством", – сказал Заркуа.
В том случае, если такие факты будут обнаружены, депутат призвал организации, которые будут изучать этот вопрос, обнародовать данные.
"Я призываю исследовательские организации немедленно обнародовать организации, государства и структуры, которые финансируют этих радикалов, в интересы которых входит хаос, беспорядок, а затем и открытие второго фронта, о котором, в том числе, не раз говорила нам украинская власть", – сказал Заркуа.
Среди партий, которые нужно проверить на финансирование через НПО в обход законодательства, "Центр регионального развития и содействия" назвал: "Единое национальное движение", "Гирчи – больше свободы", "Европейскую Грузию", партию экс-премьера Гахария "За Грузию", "Алеко Элисашвили – Граждане", "Стратегию Агмашенебели", "Дроа" и "Республиканскую партию".