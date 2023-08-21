https://sputnik-georgia.ru/20230821/propitano-politikoy--deputat-o-zayavlenii-posla-ssha-v-gruzii-281540997.html

"Пропитано политикой" – депутат о заявлении посла США в Грузии

"Пропитано политикой" – депутат о заявлении посла США в Грузии

Посол заявила, что практика в США показала, что система электронных выборов не гарантирует, что все будет "чисто и честно" 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T23:34+0400

2023-08-21T23:34+0400

2023-08-21T23:34+0400

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сша

келли дегнан

ираклий кадагишвили

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Заявление посла США в Грузии Келли Дегнан о системе электронных выборов, и призыв к грузинскому народу выйти на выборы и защитить свои голоса, пропитано политикой и является призывом к революционному сценарию, заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили. В интервью "Радио Свободе" Дегнан затронула систему электронных выборов, внедренную в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. Депутат напомнил, что до принятия поправок в Избирательный кодекс, все указывали на то, что если бы существовала электронная система подсчета голосов, то не было бы проблемы фальсификации выборов и мгновенного оглашения результатов. "Эта система принята, но мы уже видим, что началась оркестрированная атака на эту систему", – сказал Кадагишвили. "Госпожа посол, вы вредитель" – депутат парламента Грузии о Келли Дегнан >>Ранее заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства, заместитель председателя парламентского комитета по региональной политике и самоуправлению Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства. Полномочия Келли Дегнан истекают в этом году. На ее место назначат Робина Даннигана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, ираклий кадагишвили, парламентские выборы в грузии 2024