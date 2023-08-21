https://sputnik-georgia.ru/20230821/skolko-elektroenergii-pokupaet-i-prodaet-gruziya--dannye-issledovaniya-281513252.html

Сколько электроэнергии покупает и продает Грузия – данные исследования

Сколько электроэнергии покупает и продает Грузия – данные исследования

Грузия за полгода продала электроэнергию на сумму 52,3 миллиона долларов, а приобрела электроэнергию на сумму 0,8 миллиона долларов 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T10:02+0400

2023-08-21T10:02+0400

2023-08-21T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Грузия экспортировала электроэнергию объемом 800 миллионов киловатт∙часов за первое полугодие 2023 года, объем импорта составил 600 миллионов киловатт∙часов, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. По данным исследования объем экспорта электроэнергии в период с 1 января по 30 июня 2023 года превысил аналогичный показатель 2022 года на 21,4%, однако из-за низкой цены доходы упали по сравнению с первым полугодием 2022 года на 2,4%. Исследователи отмечают что сама экспортная цена за год снизилась на 19,6% и составила 6,9 центов за киловатт∙час. Основной страной импортером грузинской электроэнергии является Турция. ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные >>Что касается импорта, то его объем в период с 1 января по 30 июня 2023 года по сравнению с аналогичным показателем 2022 года сократился на 48% и основным потребителем импортной электроэнергии была Абхазия, для которой Грузия покупает электроэнергию у России по специальной цене – 0,1 цент за киловатт∙час. В целом по данным исследователей, Грузия за полгода продала электроэнергию на сумму 52,3 миллиона долларов, а приобрела электроэнергию на сумму 0,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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