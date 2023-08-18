https://sputnik-georgia.ru/20230818/ges-v-gruzii-sokratili-vyrabotku-elektroenergii--novye-dannye-281463785.html
ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные
ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные
За отчетный период, примерно 70% спроса на электроэнергию в Грузии удовлетворено за счет ГЭС 18.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-18T09:01+0400
2023-08-18T09:01+0400
2023-08-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Гидроэлектростанции в Грузии выработали 5,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в январе-июне 2023 года, на 3,6% меньше, по сравнению с первым полугодием 2022 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За отчетный период примерно 70% спроса на электроэнергию в Грузии удовлетворено за счет ГЭС, 22% – ТЭЦ, 8% – импорт, а 0,6% – ветряные электростанции. Между тем за отчетный период в стране на 9,3% сократилось потребление электроэнергии по сравнению с январем-июнем 2022 года, и составило 6,9 миллиарда киловатт-часов. Согласно исследованию аналитической компании Galt & Taggart, снижение потребления электроэнергии связано с сокращением производства марганцевых руд и ферросплавов компании Georgian Manganese, металлургическими и майнинговыми компаниями, что было обусловлено снижением спроса и цен на их продукцию. Сколько электроэнергии потреблено в Грузии с начала 2023 года >>По мнению исследователей, такая тенденция сохранится до конца 2023 года. Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. Насколько выросла выработка ветряной электростанции в Грузии >>По данным ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, ингури гэс, энергетика грузии
грузия, экономика, новости, ингури гэс, энергетика грузии
ГЭС в Грузии сократили выработку электроэнергии – новые данные
За отчетный период, примерно 70% спроса на электроэнергию в Грузии удовлетворено за счет ГЭС
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Гидроэлектростанции в Грузии выработали 5,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в январе-июне 2023 года, на 3,6% меньше, по сравнению с первым полугодием 2022 года, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO).
За отчетный период примерно 70% спроса на электроэнергию в Грузии удовлетворено за счет ГЭС, 22% – ТЭЦ, 8% – импорт, а 0,6% – ветряные электростанции.
"Половину потребности Грузии в электроэнергии покрывает Ингури ГЭС на западе страны. Ее установленная мощность составляет 1 300 МВт. За первое полугодие выработка Ингури снизилась на 12,5% и составила 1,4 миллиарда киловатт-часов", – говорится в сообщении.
Между тем за отчетный период в стране на 9,3% сократилось потребление электроэнергии по сравнению с январем-июнем 2022 года, и составило 6,9 миллиарда киловатт-часов.
Согласно исследованию аналитической компании Galt & Taggart, снижение потребления электроэнергии связано с сокращением производства марганцевых руд и ферросплавов компании Georgian Manganese, металлургическими и майнинговыми компаниями, что было обусловлено снижением спроса и цен на их продукцию.
По мнению исследователей, такая тенденция сохранится до конца 2023 года.
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.
По данным ESCO, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом.
В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году.
В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.