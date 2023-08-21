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Страны ЕС могут ввести штрафы в случае отказа Польши ввозить зерно из Украины

Страны ЕС могут ввести штрафы в случае отказа Польши ввозить зерно из Украины

Ряд государств ЕС планируют обсудить свои шаги, если Польша в одностороннем порядке пойдет на запрет импорта украинского зерна 21.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-21T09:41+0400

2023-08-21T09:41+0400

2023-08-21T09:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 авг – Sputnik. Польша заявила о готовности ввести в одностороннем порядке запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября, если этого не сделает Евросоюз, такая информация прозвучала в эфире польской радиостанции RMF24.Также сообщается, что в ответ на такой шаг Варшавы некоторые государства-члены ЕС не исключают возможность введения штрафов в отношении польской стороны.Речь в данном случае идет о нарушении принятого странами Евросоюза законодательства.Также отмечается, что ряд государств Европейского союза планируют обсудить эту тему, чтобы определиться в своих шагах, если Польша в одностороннем порядке пойдет на запрет импорта украинского зерна.Турция предлагает провести переговоры Москвы и Киева по зерновому коридору в Стамбуле >>Ранее сообщалось, что в начале лета Брюссель продлил до 15 сентября ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и семенах подсолнечника. И о поставках в такие страны, как Болгария, Венгрия, Румыния, Словакия и Польша. Эти пять стран со своей стороны обязались отменить собственные односторонние меры в отношении Украины.Тем не менее власти этих государств высказывают опасения по поводу наплыва украинского зерна и настаивают на продлении ограничений и после 15 сентября.С больной головы на здоровую: Запад обвиняет Россию в собственных грехах >>На минувшей неделе представитель Европейской комиссии Балаш Уджвари заявил, что ЕК стоит на той позиции, что преждевременно спешить с продлением после 15 сентября ограничений на ввоз украинского зерна.По его словам, ЕК "интенсивно работает" с Украинкой во вопросу урегулирования логистики ввоза украинского зернового сырья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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