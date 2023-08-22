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Запрет на вывоз машин из Армении в РФ через Грузию: эксперт перечислил последствия

Запрет на вывоз машин из Армении в РФ через Грузию: эксперт перечислил последствия

Бизнес наверняка сможет найти иные схемы реэкспорта, тем не менее, на первых порах львиная доля автомобилей останется в Армении, считает специалист 22.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-22T07:32+0400

2023-08-22T07:32+0400

2023-08-22T07:44+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Запрет Грузии на вывоз автомобилей из Армении в Россию через грузинскую территорию приведет, в первую очередь, к повышению стоимости доставки этих машин в Россию и последующему подорожанию на российском рынке. Об этом председатель Ассоциации официальных представителей автопроизводителей Артем Петросян заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армения. Ранее Грузия запретила экспорт и реэкспорт американских и европейских автомобилей в Россию и Беларусь. Первые нельзя ввозить уже с 1 августа, а вторые – с 26 сентября. Таким образом страна присоединилась к западным санкциям. Запрет распространяется на машины с транзитными номерами и двигателями более 1,9 л, а также всех гибридных машин и электромобилей. Несмотря на запрет, эксперт считает, что лазейки для вывоза остаются. Запрет лишь создаст дополнительные сложности для схем поставок. Также автомобили, заказанные и находящиеся на пути в Армению, столкнутся с дополнительными препятствиями для последующего реэкспорта. Грузия ограничила поставку автомобилей из США в Россию >>Если же эти транспортные средства останутся в Армении, а их львиную долю как минимум еще несколько месяцев не смогут рекэспортировать до налаживания новых схем поставок, то на армянском рынке ожидается некоторый застой с последующим снижением цен. За последние два года из Армении вывезено несколько десятков тысяч машин, по некоторым данным до 100 тыс., причем почти все машины были с двигателями объемом 2 и более литра. С запретом объемы реэкспорта существенно сократятся, есть предположение, что сокращение составит до 80%. Возвращаясь к лазейкам, Петросян отметил, что существует иранский маршрут в Россию, он дороже обойдется, но как вариант его могут рассмотреть экспортеры. К тому же запрет не распространяется на машины с армянскими номерами – их тоже можно будет вывозить в Россию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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