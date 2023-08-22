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График работы канатной дороги на Черепашье озеро в Тбилиси изменится 23 августа

График работы канатной дороги на Черепашье озеро в Тбилиси изменится 23 августа

Перенос времени открытия канатки связан с плановыми профилактическими работами 22.08.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером в Тбилиси, 23 августа будет обслуживать пассажиров не с 10:00, а с 13:00 по тбилисскому времени, говорится в заявлении столичной мэрии. По информации мэрии, перенос времени открытия канатки связан с плановыми профилактическими работами. Тбилисская транспортная компания приносит извинения пассажирам за неудобства. График работы канатной дороги Рике-Нарикала изменится 16 августа >>Канатная дорога, соединяющая проспект Чавчавадзе с Черепашьим озером, – одно из любимых мест отдыха тбилисцев и гостей грузинской столицы. Вокруг озера есть дорожка для прогулок, а на прилегающей территории - спортивные площадки, кафе и рестораны. По дороге на Черепашье озера находится Этнографический музей под открытым небом им. Г. Читая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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