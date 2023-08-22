https://sputnik-georgia.ru/20230822/grustnaya-statistika-v-gruzii-usynovleniya-ozhidayut-146-detey--281554827.html
Грустная статистика: в Грузии усыновления ожидают 146 детей
Грустная статистика: в Грузии усыновления ожидают 146 детей
Количество лиц, желающих усыновить ребенка, составляет 2 153 человека 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T13:54+0400
2023-08-22T13:54+0400
2023-08-22T13:54+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Статус на усыновление на сегодняшний день в Грузии имеют 146 детей, из них 111 – с ограниченными возможностями или особыми нуждами, говорится в статистических данных Агентства оказания помощи пострадавшим, госопеки и трефикинга.За последние шесть месяцев в Грузии усыновили (удочерили) 22 ребенка, из них двое являются лицами с ограниченными возможностями. При этом, число лиц, желающих усыновить ребенка, составляет 2 153 человека.В Италии собака нашла младенца у мусорного бака – родителями оказались граждане Грузии >>>В 2022 году в Грузии статус усыновления имели 154 ребенка. Из них семью обрели 39. Всего под госопекой находятся 1 429 детей, из них 382 являются лицами с ОВЗ. Минздрав Грузии осуществил реформу крупных детских домов и пансионатов. В 2021 году при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров закрылся детдом для детей с ОВЗ в Коджори. Детей оттуда перевели в два небольших спецучреждения семейного типа.Также в прошлом году официально прекратил работу тбилисский Дом малютки, а его бенефициаров распределили по двум новым небольшим домам семейного типа. Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. Помимо этого в этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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минздрав, новости, общество, грузия, дети, дети и родители
минздрав, новости, общество, грузия, дети, дети и родители
Грустная статистика: в Грузии усыновления ожидают 146 детей
Количество лиц, желающих усыновить ребенка, составляет 2 153 человека
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Статус на усыновление на сегодняшний день в Грузии имеют 146 детей, из них 111 – с ограниченными возможностями или особыми нуждами, говорится в статистических данных Агентства оказания помощи пострадавшим, госопеки и трефикинга.
За последние шесть месяцев в Грузии усыновили (удочерили) 22 ребенка, из них двое являются лицами с ограниченными возможностями. При этом, число лиц, желающих усыновить ребенка, составляет
2 153 человека.
В 2022 году в Грузии статус усыновления имели 154 ребенка. Из них семью обрели 39. Всего под госопекой находятся 1 429 детей, из них 382 являются лицами с ОВЗ.
Минздрав Грузии осуществил реформу крупных детских домов и пансионатов. В 2021 году при сотрудничестве Агентства госопеки и организаций-доноров закрылся детдом для детей с ОВЗ в Коджори. Детей оттуда перевели в два небольших спецучреждения семейного типа.
Также в прошлом году официально прекратил работу тбилисский Дом малютки, а его бенефициаров распределили по двум новым небольшим домам семейного типа.
Дома семейного типа полностью адаптированы для лиц с ОВЗ. Помимо этого в этих домах созданы условия, приближенные к семейной среде и обстановке. Каждый дом рассчитан на семь детей.