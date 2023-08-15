https://sputnik-georgia.ru/20230815/v-italii-sobaka-nashla-mladentsa-u-musornogo-baka--roditelyami-okazalis-grazhdane-gruzii-281232791.html
В Италии собака нашла младенца у мусорного бака – родителями оказались граждане Грузии
В Италии собака нашла младенца у мусорного бака – родителями оказались граждане Грузии
Выяснилось, что мать ребенка нуждалась в срочной медицинской помощи 15.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-15T10:39+0400
2023-08-15T10:39+0400
2023-08-15T10:40+0400
италия
грузия
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23649/34/236493455_0:182:3501:2151_1920x0_80_0_0_423c8cb3b8fa667cc157d3588d64064c.jpg
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Младенца, которого собака нашла у мусорного бака в Италии, перевели в клинику – родителями новорожденного оказались граждане Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2". Ребенок здоров и ему проводят соответствующие обследования в клинике города Таранто. Известно, что 23-летняя женщина родила ребенка во временном доме и через несколько часов оставила его на улице. В картонном ящике вместе с ребенком лежали и его игрушки. Сколько детей родили суррогатные матери в Грузии - данные Минздрава >>>Местные жители - свидетели инцидента рассказывают, что собака подбежала к мусорному баку и остановилась у картонного ящика. После этого хозяин собаки подошел к ящику и обнаружил там младенца. На данный момент в клинике находится и мать ребенка, личность которой установлена. По данным телеканала, она еще не видела малыша, поскольку слабо себя чувствует и дезориентирована. По факту начато следствие. Идентифицировать грузинскую пару правоохранителям удалось с помощью видеокамер слежения. После установления личности родителей выяснилось, что мать ребенка нуждалась в срочной медицинской помощи. О случившемся информировано посольство Грузии в Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23649/34/236493455_194:0:3305:2333_1920x0_80_0_0_f31a6a3bafb3f31f3175709132001be6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
италия, грузия, новости, происшествия
италия, грузия, новости, происшествия
В Италии собака нашла младенца у мусорного бака – родителями оказались граждане Грузии
10:39 15.08.2023 (обновлено: 10:40 15.08.2023)
Выяснилось, что мать ребенка нуждалась в срочной медицинской помощи
ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Младенца, которого собака нашла у мусорного бака в Италии, перевели в клинику – родителями новорожденного оказались граждане Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Ребенок здоров и ему проводят соответствующие обследования в клинике города Таранто.
Известно, что 23-летняя женщина родила ребенка во временном доме и через несколько часов оставила его на улице. В картонном ящике вместе с ребенком лежали и его игрушки.
Местные жители - свидетели инцидента рассказывают
, что собака подбежала к мусорному баку и остановилась у картонного ящика. После этого хозяин собаки подошел к ящику и обнаружил там младенца.
На данный момент в клинике находится и мать ребенка, личность которой установлена. По данным телеканала, она еще не видела малыша, поскольку слабо себя чувствует и дезориентирована. По факту начато следствие.
Идентифицировать грузинскую пару правоохранителям удалось с помощью видеокамер слежения. После установления личности родителей выяснилось, что мать ребенка нуждалась в срочной медицинской помощи.
О случившемся информировано посольство Грузии в Италии.