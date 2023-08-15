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В Италии собака нашла младенца у мусорного бака – родителями оказались граждане Грузии

В Италии собака нашла младенца у мусорного бака – родителями оказались граждане Грузии

Выяснилось, что мать ребенка нуждалась в срочной медицинской помощи 15.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-15T10:39+0400

2023-08-15T10:39+0400

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ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Младенца, которого собака нашла у мусорного бака в Италии, перевели в клинику – родителями новорожденного оказались граждане Грузии, сообщает телекомпания "Рустави 2". Ребенок здоров и ему проводят соответствующие обследования в клинике города Таранто. Известно, что 23-летняя женщина родила ребенка во временном доме и через несколько часов оставила его на улице. В картонном ящике вместе с ребенком лежали и его игрушки. Сколько детей родили суррогатные матери в Грузии - данные Минздрава >>>Местные жители - свидетели инцидента рассказывают, что собака подбежала к мусорному баку и остановилась у картонного ящика. После этого хозяин собаки подошел к ящику и обнаружил там младенца. На данный момент в клинике находится и мать ребенка, личность которой установлена. По данным телеканала, она еще не видела малыша, поскольку слабо себя чувствует и дезориентирована. По факту начато следствие. Идентифицировать грузинскую пару правоохранителям удалось с помощью видеокамер слежения. После установления личности родителей выяснилось, что мать ребенка нуждалась в срочной медицинской помощи. О случившемся информировано посольство Грузии в Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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