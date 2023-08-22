https://sputnik-georgia.ru/20230822/gruzinskie-basketbolisty-ustupili-avstralii-v-preddverii-chempionata-mira-281560840.html

Грузинские баскетболисты уступили Австралии в преддверии чемпионата мира

Грузинские баскетболисты уступили Австралии в преддверии чемпионата мира

Свой первый матч ЧМ дебютант турнира сборная Грузии проведет на японском острове Окинава против Кабо-Верде 26 августа 22.08.2023, Sputnik Грузия

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2023-08-22T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу за четыре дня до начала чемпионата мира проиграла команде Австралии в товарищеском матче – 81:86. Первую половину встречи выиграла сборная Австралии, в состав которой входят многие игроки НБА. Проиграв 33:51 в первые 20 минут, сборная Грузии так и смогла переломить ход игры – 86:81. В составе сборной Грузии отличились Битадзе – 20 очков, шесть передач, Макфадден – 11 очков, два подбора, Санадзе –14 очков, три подбора, Шенгелия – 18 очков, шесть передач.Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей >> Свой первый матч ЧМ дебютант турнира сборная Грузии проведет на японском острове Окинава против Кабо-Верде 26 августа. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): 26 августа 12:00 Кабо-Верде - Грузия 15:30 Словения-Венесуэла 28 августа 12:00 Венесуэла - Кабо-Верде 15:30 Грузия-Словения 30 августа 12:00 Грузия-Венесуэла 15:30 Словения - Кабо-Верде. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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