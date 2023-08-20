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Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей

Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей

Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии 20.08.2023, Sputnik Грузия

2023-08-20T22:24+0400

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2023-08-20T23:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Чемпионат мира по баскетболу, в котором впервые примет участие сборная Грузии, начинается 25 августа. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия. Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси >>Команды, не прошедшие во второй групповой этап, также сформируют группы из четырех команд и распределят места с семнадцатого по тридцать второе. Лучшие 8 команд второго группового этапа (по две из каждой группы) пройдут в 1/4 финала. Затем будут полуфиналы и финалы. Все команды прибудут в столицу Филиппин Манилу, чтобы сыграть матчи плей-офф. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): 26 августа 12:00 Кабо-Верде - Грузия 15:30 Словения-Венесуэла 28 августа 12:00 Венесуэла - Кабо-Верде 15:30 Грузия-Словения 30 августа 12:00 Грузия-Венесуэла 15:30 Словения - Кабо-Верде. За несколько дней до начала ЧМ главный баскетбольный сайт мира FIBA опубликовал интересную публикацию о сборной Грузии. По мнению авторов, в сборной играют одни из лучших баскетболистов сборной Грузии всех времен – Торнике "Токо" Шенгелия и Георгий Шермадини. "Эти ветераны были лучшими бомбардирами команды на отборочном этапе чемпионата мира: Шенгелия набирал в среднем 19,5 очка и 7,6 подбора, Шермадин – 16,3 очка", – говорится в статье. Грузинские баскетболисты дома обыграли Иорданию с большим перевесом >>Как отмечено в статье, к опытным звездам присоединились два представителя молодого поколения – Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили Для того, чтобы показать результаты в турнире в целом, необходимо, чтобы лидеров сборной Грузии правильно поддерживали запасные, говорится в статье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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