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Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей
Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии 20.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-20T22:24+0400
2023-08-20T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Чемпионат мира по баскетболу, в котором впервые примет участие сборная Грузии, начинается 25 августа. Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе. Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия. Грузинские баскетболисты выиграли Международный кубок Тбилиси >>Команды, не прошедшие во второй групповой этап, также сформируют группы из четырех команд и распределят места с семнадцатого по тридцать второе. Лучшие 8 команд второго группового этапа (по две из каждой группы) пройдут в 1/4 финала. Затем будут полуфиналы и финалы. Все команды прибудут в столицу Филиппин Манилу, чтобы сыграть матчи плей-офф. Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское): 26 августа 12:00 Кабо-Верде - Грузия 15:30 Словения-Венесуэла 28 августа 12:00 Венесуэла - Кабо-Верде 15:30 Грузия-Словения 30 августа 12:00 Грузия-Венесуэла 15:30 Словения - Кабо-Верде. За несколько дней до начала ЧМ главный баскетбольный сайт мира FIBA опубликовал интересную публикацию о сборной Грузии. По мнению авторов, в сборной играют одни из лучших баскетболистов сборной Грузии всех времен – Торнике "Токо" Шенгелия и Георгий Шермадини. "Эти ветераны были лучшими бомбардирами команды на отборочном этапе чемпионата мира: Шенгелия набирал в среднем 19,5 очка и 7,6 подбора, Шермадин – 16,3 очка", – говорится в статье. Грузинские баскетболисты дома обыграли Иорданию с большим перевесом >>Как отмечено в статье, к опытным звездам присоединились два представителя молодого поколения – Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили Для того, чтобы показать результаты в турнире в целом, необходимо, чтобы лидеров сборной Грузии правильно поддерживали запасные, говорится в статье.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
спорт, грузия, новости, баскетбол, новости грузинского баскетбола, чемпионат мира по баскетболу, сборная грузии по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу на чемпионате мира – расписание матчей
22:24 20.08.2023 (обновлено: 23:19 20.08.2023)
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии
ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Чемпионат мира по баскетболу, в котором впервые примет участие сборная Грузии, начинается 25 августа.
Чемпионат проводится в трех странах – Японии, Филиппинах и Индонезии. Команды разделены на восемь групп по четыре в каждой. Две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу во втором групповом этапе.
Сборная Грузии попала в группу F, где сыграет с командами Словении, Кабо-Верде и Венесуэлы. Две лучшие команды перейдут в группу O, где встретятся с лучшим дуэтом из группы E – Австралия, Финляндия, Япония и Германия.
Команды, не прошедшие во второй групповой этап, также сформируют группы из четырех команд и распределят места с семнадцатого по тридцать второе.
Лучшие 8 команд второго группового этапа (по две из каждой группы) пройдут в 1/4 финала. Затем будут полуфиналы и финалы. Все команды прибудут в столицу Филиппин Манилу, чтобы сыграть матчи плей-офф.
Матчи с участием сборной Грузии (время тбилисское):
12:00 Кабо-Верде - Грузия
12:00 Венесуэла - Кабо-Верде
15:30 Словения - Кабо-Верде.
За несколько дней до начала ЧМ главный баскетбольный сайт мира FIBA опубликовал интересную публикацию о сборной Грузии.
По мнению авторов, в сборной играют одни из лучших баскетболистов сборной Грузии всех времен – Торнике "Токо" Шенгелия и Георгий Шермадини.
"Эти ветераны были лучшими бомбардирами команды на отборочном этапе чемпионата мира: Шенгелия набирал в среднем 19,5 очка и 7,6 подбора, Шермадин – 16,3 очка", – говорится в статье.
Как отмечено в статье, к опытным звездам присоединились два представителя молодого поколения – Гога Битадзе и Сандро Мамукелашвили
Для того, чтобы показать результаты в турнире в целом, необходимо, чтобы лидеров сборной Грузии правильно поддерживали запасные, говорится в статье.