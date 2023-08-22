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Лесные пожары в Греции – посольство Грузии предупреждает граждан
Лесные пожары в Греции – посольство Грузии предупреждает граждан
Дипмиссия публикует и необходимые телефонные номера в случае чрезвычайной и неотложной ситуации 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T19:34+0400
2023-08-22T19:34+0400
2023-08-22T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Посольство Грузии в Греции предупреждает своих граждан о вспышках новых очагов возгорания, ссылаясь на службу по чрезвычайным ситуациям Греции. В районе Александополиса с субботы бушует сильный лесной пожар, взять огонь под контроль не удается. В лесном пожаре на северо-востоке Греции погибли 18 человек, возможно, нелегальные иммигранты. По информации грузинского дипломатического ведомства, новые очаги огня возникли в городах Аспропирго, Элефсина, районах Плака, Дикелла, Макрис и Чили, области Беотия, острове Китнос и селении Ясмос. Лесные пожары в Греции: Турция отправляет для тушения два самолета и вертолет >>Гражданам также напомнили о беспрерывной работе горячей линии посольства Грузии в Греции: +306952220000. Дипмиссия публикует и необходимые телефонные номера: в случае чрезвычайной и неотложной ситуации горячая линия – 112, полиция Греции – 100, пожарная служба – 199, скорая помощь – 166. В Греции уже несколько дней борются с лесными пожарами. Из-за стихийного бедствия возникла необходимость эвакуировать больных из больницы Александруполиса. Их на пароме переправили в близлежащий порт. Среди эвакуированных есть новорожденные и пациенты отделения интенсивной терапии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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греция, новости, происшествия, грузия, пожары в греции
греция, новости, происшествия, грузия, пожары в греции
Лесные пожары в Греции – посольство Грузии предупреждает граждан
Дипмиссия публикует и необходимые телефонные номера в случае чрезвычайной и неотложной ситуации
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Посольство Грузии в Греции предупреждает своих граждан о вспышках новых очагов возгорания, ссылаясь на службу по чрезвычайным ситуациям Греции.
В районе Александополиса с субботы бушует сильный лесной пожар, взять огонь под контроль не удается. В лесном пожаре на северо-востоке Греции погибли 18 человек, возможно, нелегальные иммигранты.
По информации грузинского дипломатического ведомства, новые очаги огня возникли в городах Аспропирго, Элефсина, районах Плака, Дикелла, Макрис и Чили, области Беотия, острове Китнос и селении Ясмос.
Гражданам также напомнили о беспрерывной работе горячей линии посольства Грузии в Греции: +306952220000.
Дипмиссия публикует и необходимые телефонные номера: в случае чрезвычайной и неотложной ситуации горячая линия – 112, полиция Греции – 100, пожарная служба – 199, скорая помощь – 166.
В Греции уже несколько дней борются с лесными пожарами. Из-за стихийного бедствия возникла необходимость эвакуировать больных из больницы Александруполиса. Их на пароме переправили в близлежащий порт. Среди эвакуированных есть новорожденные и пациенты отделения интенсивной терапии.