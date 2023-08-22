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Микаутадзе вошел в символическую команду второго тура чемпионата Франции по футболу
Микаутадзе вошел в символическую команду второго тура чемпионата Франции по футболу
Авторитетный аналитический сайт Whoscored записал в графе 22-летнего грузинского нападающего 7,9 балла и признал его лучшим игроком матча 22.08.2023, Sputnik Грузия
2023-08-22T12:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored. Игру Микаутадзе отметил ряд французских СМИ и международные интернет-порталы после зрелищной и результативной игры с "Марселем". Грузинский нападающий забил сопернику и матч завершился со счетом 2:2. Лучшим футболистом Грузии прошлого сезона стал Хвича Кварацхелия >>>Авторитетный аналитический сайт Whoscored записал в графе 22-летнего грузинского нападающего 7,9 балла и признал его лучшим игроком матча. Микаутадзе был признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам прошлого сезона. Во многом благодаря игре грузинского футболиста "Мец" обошел "Бордо" и перешел в высшую лигу. Вместе с Микаутадзе на премию "Игрок года" Союза футболистов Франции (UNFP) вместе номинированы были Виктор Лекаль ("Гавр"), Джош Майя ("Бордо") и Нильс Нкунку ("Сент-Этьен"). Победителя выбирали сами игроки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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футбол, спорт, новости, грузия, франция
Микаутадзе вошел в символическую команду второго тура чемпионата Франции по футболу
Авторитетный аналитический сайт Whoscored записал в графе 22-летнего грузинского нападающего 7,9 балла и признал его лучшим игроком матча
ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Грузинский нападающий французского "Меца" Георгий (Жорж) Микаутадзе в числе фаворитов вошел в символическую команду второго тура французской Лиги 1 по версии аналитического портала Whoscored.
Игру Микаутадзе отметил ряд французских СМИ и международные интернет-порталы после зрелищной и результативной игры с "Марселем". Грузинский нападающий забил сопернику и матч завершился со счетом 2:2.
Авторитетный аналитический сайт Whoscored записал в графе 22-летнего грузинского нападающего 7,9 балла и признал его лучшим игроком матча.
Микаутадзе был признан лучшим игроком года Лиги 2 по итогам прошлого сезона. Во многом благодаря игре грузинского футболиста "Мец" обошел "Бордо" и перешел в высшую лигу.
Вместе с Микаутадзе на премию "Игрок года" Союза футболистов Франции (UNFP) вместе номинированы были Виктор Лекаль ("Гавр"), Джош Майя ("Бордо") и Нильс Нкунку ("Сент-Этьен"). Победителя выбирали сами игроки.